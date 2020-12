Grande West unterzeichnet Vertriebsabkommen mit Kontrol Energy, um BioCloud-Technologie für COVID-19-Nachweissysteme in Vicinity-Bussen anzubieten



Vancouver (British Columbia), 15. Dezember 2020. Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: GWTNF, FRA: 6LG) (Grande West oder das Unternehmen), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen für den Verkauf in Kanada und den USA, freut sich bekannt zu geben, dass es ein Vertriebsabkommen mit Kontrol Energy Corp (CSE: KNR, OTCQB: KNRLF, FWB: 1K8) unterzeichnet hat, um BioCloud-Technologielösungen in seiner Vicinity-Buslinie anzubieten.

Wir freuen uns, dieses Abkommen mit Grande West zu unterzeichnen, zumal wir weiterhin den wichtigen Sektor des Bodentransports mit einem etablierten und erfolgreichen Erstausrüster von Bussen anpeilen. Wir freuen uns, mit einem weiteren revolutionären kanadischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, dessen Hauptaugenmerk auf eine Transitlösung gerichtet ist, die Busse sicherer macht und das Risiko einer möglichen Virusverbreitung für die Fahrer reduziert, sagte Paul Ghezzi, CEO von Kontrol Energy. Wir gehen davon aus, dass diese zusätzliche Partnerschaft einen weiteren Kanal für steigende Umsätze schaffen wird, da der Bedarf an einem sicheren Nachweis von aerogenen Viren in öffentlichen Räumen zunimmt.

Gemäß den Bedingungen des nicht exklusiven Vertriebsabkommens wird Grande West die BioCloud-Lösung als Option in den Spezifikationen seines Vicinity LightningTM, Vicinity LT sowie seiner Vicinity- Schwerlastbusse anbieten. Die bestehenden Kunden des Unternehmens werden über die Option informiert, die BioCloud-Geräte in bestehenden Flotten in ganz Kanada nachzurüsten. Die Kunden in den USA werden durch die Zusammenarbeit mit dem exklusiven Vertriebspartner von Kontrol Energy, United Safety and Survivability Corporation, beliefert werden. Die Preise werden aus Wettbewerbsgründen nicht veröffentlicht.

William Trainer, President und CEO von Grande West, sagte: Grande West ist stolz, gemeinsam mit Kontrol daran zu arbeiten, seine Vicinity-Busse für all seine Endkunden sicherer zu machen. Das Unternehmen erweitert seine Produktlinien auf Elektrofahrzeuge sowie leichtere Modelle, steigert seinen Umsatz in den USA und erwartet ein beträchtliches Wachstum in den kommenden Jahren. Wir werden alles Erdenkliche tun, um unseren Kunden die sichersten und effektivsten Transitlösungen anzubieten.

Als ersten Schritt bestellt Grande West zwei BioCloud-Geräte für seine Büros und die Betriebszentrale in Aldergrove, um die Sicherheitsaspekte für seine Mitarbeiter zu verbessern.

Über BioCloud

BioCloud ist ein Echtzeit-Analysegerät, das für den Nachweis von aerogenen Viren entwickelt wurde. Es wurde so konzipiert, dass es als sichere Raumtechnologie fungiert, indem es die Luftqualität im Laufe der Zeit misst. Viren werden über eine eigene Erfassungskammer erkannt, die bei Bedarf ausgetauscht werden kann, und ein Warnsystem wird in der Cloud oder über das lokale Intranet erstellt. BioCloud wurde für Räume entwickelt, in denen Menschen zusammenkommen, wie etwa Klassenzimmer, Büros, Altenheime, Krankenhäuser oder öffentliche Verkehrsmittel.

Zusätzliche Informationen über Kontrol BioCloud finden Sie auf der Website www.kontrolbiocloud.com.

BioCloud ist eine Luftqualitätstechnologie und kein medizinisches Produkt. Das Unternehmen stellt keine ausdrücklichen oder impliziten Behauptungen darüber auf, dass sein Produkt in der Lage ist die Covid-19-Erkrankung (bzw. eine Erkrankung mit dem SARS-2-Coronavirus) zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über Kontrol Energy

Kontrol Energy Corp., ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen, ist Marktführer bei smarten Gebäuden und Städten mittels IdD-, Cloud- und SaaS-Technologien. Kontrol Energy bietet seinen Kunden eine Kombination aus Software-, Hardware- und Servicelösungen zur Verbesserung des Energiemanagements, der Luftqualität und der kontinuierlichen Emissionsüberwachung.

Zusätzliche Informationen über Kontrol Energy Corp. finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.kontrolenergy.com und unter seinem Profil auf SEDAR (www.sedar.com).

Über Grande West Transportation Group

Grande West Transportation ist ein kanadisches Unternehmen, das mittelgroße Mehrzweck-Transitfahrzeuge für öffentliche und gewerbliche Unternehmen konzipiert und konstruiert. Grande West arbeitet mit erstklassigen Fertigungspartnern zusammen, um die speziell für diesen Zweck gebauten VicinityTM-Mittel- und Schwerlastbusse zu produzieren, der mit elektrischen, Gas- und CNG- [Erdgas-] und sauberen Diesel-Antriebssystemen erhältlich ist. Der Vicinity LightningTM-EV mit elektrischem Antriebssystem ist für Lieferungen im Jahr 2021 verfügbar.

Das Unternehmen beliefert sehr erfolgreich kanadische städtische Verkehrsbetriebe und private Betreiber mit neuen Bussen. Grande West erfüllt die Buy-America-Zertifizierung und verfolgt mit einer starken Vertriebskette in den USA aktiv Möglichkeiten im Betrieb öffentlicher und privater Verkehrsflotten, die von den Fahrzeugen von Grande West profitieren würden.

www.grandewest.com

www.vicinitybus.com

Bei IR-Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paradox Public Relations Inc.

Karl Mansour

Managing Director

Tel: (514) 341-0408 oder 1-866-460-0408

IR@grandewest.com

Unternehmenskontakt:

Grande West Transportation

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind – mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten – sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, abweichen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Grande West abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Grande West offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Grande West spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Grande West übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!