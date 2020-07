Graphikdesign im Online-Marketing: Warum die Farbwahl so wichtig ist

Mit der richtigen Farbauswahl Texte ansprechend und informativ gestalten

Farben und Bilder haben fÃ?r Menschen eine wichtige Bedeutung. Sie vermitteln Informationen in Sekundenschnelle. Oft sind sie mit dem ersten Eindruck verbunden, der lange im GedÃ?chtnis hÃ?ngen bleibt. Als SWE Netz GmbH unterstreichen wir gekonnt und farbenfroh Ihr Produkt.

SWE Netz GmbH setzt fÃ?r Sie die richtigen farblichen Akzente

Farben unterstÃ?tzen im Alltag wichtige Aussagen. Das Auge nimmt sie im Bruchteil einer Sekunde wahr und verbindet sie mit der assoziierten Botschaft. Wer Texte liest, arbeitet genau mit diesem Prinzip. Die wichtigsten Aussagen werden mit einem Stift bunt markiert. Ein Stadtplan ist nach einem Ã?hnlichen Prinzip colouriert. Wichtige StraÃ?en und GebÃ?ude sind farblich einheitlich gestaltet oder durch eine grÃ?Ã?ere Darstellung hervorgehoben. Als SWE Netz GmbH helfen wir Ihnen, Broschuren ansprechend zu gestalten und wichtige Informationen dezent ins Licht zu setzen.

SchlÃ?sselwÃ?rter und Ã?berschriften richtig hervorheben

Ein Text lebt von dem Impuls der Ã?berschrift. Sie weckt das Interesse des Lesers und ist dafÃ?r entscheidend, ob der Inhalt weiterverfolgt wird. Die Farbe des Titels kann dabei ein wichtiges Kriterium sein. Eine Schriftfarbe kann dem Leser Orientierung geben. Beispielsweise blaue Ã?berschriften weisen auf ein neues Thema hin. Farben kÃ?nnen aber auch Emotionen auslÃ?sen. So signalisieren die Farben Rot und Gelb Aufmerksamkeit.

Grafiken und Text farblich aufeinander abstimmen

Farben kÃ?nnen aber auch mit Bildern in Verbindung gebracht werden. Bei Blau denken wir schnell an das Meer. GrÃ?n ruft Erinnerungen an die Natur hervor. StadtplÃ?ne sind bewusst nach diesem Prinzip aufgebaut. GrÃ?nflÃ?chen, FlÃ?sse und Seen sind entsprechend farblich gestaltet.

Mit Signalfarben wie Rot oder Gelb kÃ?nnen Sie Ihrem Text den richtigen Schwung geben. Durch die Wahl eines anderen Farbtons signalisieren Sie dem Leser, dass hier seine Aufmerksamkeit gefordert ist. Im Internet kÃ?nnen Sie die SignalwÃ?rter mit entsprechenden Links versehen, die dem Leser auf Wunsch weitere Informationen liefern.

SWE Netz GmbH unterstÃ?tzt Sie bei der intelligenten Umsetzung Ihrer Texte. Neben der grafischen Gestaltung setzen wir Ihre inhaltlichen Vorstellungen einfach um und geben dem Leser den gewÃ?nschten Mehrwert an Informationen.