Great Atlantic ermittelt zusätzliche Goldanomalien im Goldkonzessionsgebiet Golden Promise in Neufundland und kündigt eine Finanzierung an



EXPLORATIONSSCHWERPUNKT ATLANTIK-KANADA

VANCOUVER, British Columbia, 13. Januar 2020 – GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (Great Atlantic oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im südlichen Bereich des Konzessionsgebiets Golden Promise geochemische Gold-Bodenanomalien identifiziert hat. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Goldgürtel im Zentrum von Neufundland. Die Gold-Bodenanomalien liegen rund 600 bis 700 Meter nordöstlich des nach Nordosten streichenden goldhaltigen Quarzerzgangsystems Linda/Snow White. Die Bodenproben wurden im Zuge des Programms 2019 entnommen und die wichtigsten Ergebnisse beinhalten:

– Zwei Zonen mit anomalen Goldwerten entlang einer Erkundungsbodenlinie.

– Acht der elf Bodenproben innerhalb eines 275 Meter langen Abschnitts lieferten anomale Goldwerte im Bereich von 0,005 bis 0,076 Teile pro Million (ppm).

– Eine anomale Zone liegt ungefähr entlang des Streichens des Erzgangsystems Linda/Snow White.

Goldhaltiges Quarzerzgangsystem Linda/Snow White

Die Bodenproben 2019 aus dem B-Horizont wurde mit einem tragbaren Erdbohrer entnommen. Die Probenentnahmestellen wurden mit tragbaren GPS-Geräten festgelegt. Die Probenbeutel wurden versiegelt und bis zur Lieferung an Eastern Analytical zur Gold- und Multi-Elementanalyse in einem gesicherten Gebäude gelagert. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe (30-Gramm-Teilproben). Eastern Analytical ist ein zertifiziertes Labor und steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu Great Atlantic. Ein qualifizierter Sachverständiger hat das Explorationsprogramm geleitet.

Ende 2019 führte Great Atlantic auch ein Diamantbohrprogramm im Konzessionsgebiet Golden Promise durch (siehe Pressemeldungen von Great Atlantic vom 15. Oktober, 29. Oktober, 12. November und 3. Dezember 2019). Das Bohrprogramm konzentrierte sich auf die goldhaltige Jaclyn Main Zone in der nördlichen Hälfte des Konzessionsgebiets, rund 25 Kilometer nordöstlich des Erzgangsystems Linda/Snow White. Im Dezember 2018 veröffentlichte Great Atlantic eine NI 43-101-konforme Goldressource für die Jaclyn Main Zone. Die Analyseergebnisse der Bohrkernproben aus dem Bohrprogramm 2019 stehen noch aus.

Im Konzessionsgebiet Golden Promise sind mehrere goldhaltige Quarzgänge gelagert; es liegt in einer Region, in der in jüngerer Zeit bedeutende Goldvorkommen entdeckt wurden. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Subzone Exploits der Dunnage-Zone von Neufundland. Innerhalb der Subzone Exploits liegt das Konzessionsgebiet entlang dem nordnordwestlichen Rand der Victoria Lake Supergroup (VLSG), einer vulkanischen Sedimentformation. Der nordwestliche Rand des Konzessionsgebiets Golden Promise verläuft proximal und zum Teil angrenzend an eine bedeutende Kollisionsgrenze (im Umfang der Appalachen) und eine Suturzone, die als Red Indian Line (RIL) bekannt ist. Die RIL bildet die westliche Grenze der Teilzone Exploits. Zu den jüngsten wichtigen Goldfunden in dieser Region der Subzone Exploits gehören die Entdeckungen von Sokoman Minerals Corp. (TSXV.SIC) im Goldprojekt Moosehead Gold und von Marathon Gold Corp. (TSXV.MOZ) im Goldprojekt Valentine Lake. Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Mineralisierungen im Goldprojekt Moosehead und im Goldprojekt Valentine Lake nicht notwendigerweise auf die Mineralisierungen im Konzessionsgebiet Golden Promise schließen lassen.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 2.000.000 Einheiten zum Preis von 0,50 Dollar pro Einheit durchführt, um einen Bruttoerlös von 1.000.000 Dollar einzunehmen. Die im Rahmen der Finanzierung angebotenen Einheiten bestehen aus einer Stammaktie und einem ganzen Aktienkaufwarrant, der innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ausgeübt und zum Preis von 0,75 Dollar gegen eine Aktie eingelöst werden kann. Der Verfall der Warrants kann vorgezogen werden, falls die Aktien des Emittenten an zehn aufeinander folgenden Tagen zu einem Preis von mindestens 1,00 Dollar pro Aktie gehandelt werden. In einem solchen Fall kann der Emittent die Zeichner schriftlich oder durch eine Pressemeldung darüber informieren, dass die Warrants 30 Tage nach dem Datum einer solchen Mitteilung verfallen.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird als allgemeines Betriebskapital und zur Finanzierung von Explorationsarbeiten verwendet. Im Einklang mit den Statuten der TSX-V muss möglicherweise eine Vermittlungsprovision an bezugsberechtigte Vermittler gezahlt werden. Alle gemäß dem Angebot begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden. Das Angebot und die Zahlung der Vermittlungsprovisionen stehen beide unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX-V. Board-Mitglieder, leitende Angestellte und andere Insider des Unternehmens nehmen möglicherweise an dem vorgenannten Angebot teil und diese Parteien können die Wertpapiere des Unternehmens, die sich bereits in ihrem Besitz oder unter ihrer persönlichen Kontrolle befinden, über die Einrichtungen der TSX Venture Exchange verkaufen, um die Teilnahme an diesem Angebot zu finanzieren.

Das Unternehmen meldet weiters, dass es 50.000 Optionen zu einem Ausübungspreis von 0,50 Dollar gewährt hat. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit als Board-Mitglied, leitender Angestellter, Mitarbeiter oder Berater des Unternehmens annulliert. Die Optionen stehen unter dem Vorbehalt einer etwaigen behördlichen Genehmigung.

David Martin, P.Geo., VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Für das Board of Directors:

Christopher R Anderson

President, CEO, Director

Direkt: +1 604-488-3900

Investor Relations:

Bitte rufen Sie 604-488-3900 an.

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street – Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

