Great Atlantic schließt Finanzierung über 2,0 Mio. $ mit Unterstützung von Eric Sprott ab



Vancouver (British Columbia), 11. Juni 2021. Great Atlantic Resources Corp. (TSX-V: GR) (Great Atlantic oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Privatplatzierungsangebot (das Angebot) (Bruttoeinnahmen von insgesamt etwa 2.060.000 $) abgeschlossen hat, das aus Folgendem besteht: (i) 1.360.000 $ in Form von Flow-through-Einheiten des Unternehmens (die FT-Einheiten) zu einem Preis von 0,68 $ pro FT-Einheit und (ii) 700.000 $ in Form von Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,50 $ pro Einheit.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als Flow-through-Aktie gemäß Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act) (das Steuergesetz) gilt (eine FT-Stammaktie), sowie einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (ein Warrant). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Warrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber jederzeit bis zu 36 Monaten nach dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,75 $.

Die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf der FT-Einheiten (abgesehen vom minimalen Betrag, der den Warrants zuzuordnen ist) werden für Explorationsausgaben für die Bergbauprojekte des Unternehmens verwendet werden, die gemäß dem Steuergesetz als kanadische Explorationsausgaben (Canadian Exploration Expenses, die CEE) gemäß der Definition des Steuergesetzes gelten. Die FT-Stammaktien, die Stammaktien und die Warrant-Aktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, weisen eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschluss des Angebots auf.

In einem zweiten Schritt und als Teil des Abschlusses des Angebots hat Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd., ein Unternehmen, das sich in seinem wirtschaftlichen Besitz befindet, 2.000.000 Einheiten für eine Vergütung in Höhe von etwa 1.000.000 $ erworben. Nach dem Abschluss des Angebots besitzt oder kontrolliert Sprott 2.000.000 Stammaktien des Unternehmens sowie 2.000.000 Warrants, was unter Annahme der Ausübung der Warrants, die Teil der erworbenen Einheiten sind, etwa 9,2 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis bzw. etwa 16,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf teilweise verwässerter Basis entspricht. Vor dem Angebot besaß oder kontrollierte Sprott keine Wertpapiere des Unternehmens.

Die Einheiten wurden von Sprott zu Investitionszwecken erworben. Sprott hat eine langfristige Investitionsabsicht und könnte zusätzliche Wertpapiere von Great Atlantic Resources erwerben, einschließlich auf dem offenen Markt oder durch private Käufe, oder er könnte Wertpapiere des Unternehmens verkaufen, einschließlich auf dem offenen Markt oder durch zukünftige private Veräußerungen, was von den Marktbedingungen, der Neuformulierung von Plänen und/oder anderen Faktoren, die Sprott von Zeit zu Zeit als relevant erachtet, abhängig ist.

Eine Kopie des entsprechenden Frühwarnberichts von Sprott wird im Unternehmensprofil von Great Atlantic auf SEDAR verfügbar sein und kann auch telefonisch beim Büro von Sprott unter 416-945-3294 (200 Bay St., Suite 2600, Royal Bank Plaza, South Tower, Toronto, Ontario M5J 2J1) angefordert werden.

In Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen Einheiten und Vermittler-Warrants an einen Vermittler ausgegeben. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden, um eine Einheit zu einem Preis von 0,50 $ zu erwerben.

Für das Board of Directors:

Christopher R Anderson

Herr Christopher R Anderson: Always be positive, strive for solutions, and never give up

President, CEO & Director

604-488-3900 – Direktwahl

Investor Relations:

Tel. 604-488-3900

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58944/GTJune.11.2021_final_DePRcom.001.png

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58944/GTJune.11.2021_final_DePRcom.002.png

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street – Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!