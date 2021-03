GREEN EXPO – Internationale Fachmesse und Konferenz für Umwelttechnologie und Erneuerbare Energien in Mexiko

Tarsus Mexico veranstaltet vom 8. bis 10. September die 28. Ausgabe der GREEN EXPO 2021 im Centro Citibanamex in Mexico City. GREEN EXPO ist die einzige internationale Fachmesse für Umwelttechnologie, Abfallwirtschaft und Recycling, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit sowie erneuerbare Energien und Green Cities in Mexiko. GREEN EXPO bietet für die gesamte lateinamerikanische Region ein breitgefächertes Angebot an ökologischen Lösungen.

Die ausstellenden nationalen und internationalen Unternehmen präsentieren dazu Dienstleistungen und Technologien zu den Bereichen Umweltschutz, Abfallwirtschaft und Recycling, effiziente Nutzung und Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen sowie Lösungen für die Urbanisierung und Entwicklung grüner Städte.

Die Zielsetzung der Messe sowie der begleitenden Konferenz sind ganz klar auf eine nachhaltige effiziente Kreislaufwirtschaft ausgerichtet. Das ist insbesondere für Megastädte wie Mexiko-Stadt ein gangbarer und dringend notwendiger Weg.?

Mexiko ist sehr ambitioniert bei der Umwelt- und Klimaschutzpolitik und ist damit unter den Schwellenländern führend. Das Klimaschutzgesetz soll die Treibhausemissionen bis 2050 um 50 Prozent gegenüber 2000 zu senken. Die Förderung erneuerbaren Energien ist im Regierungsprogramm festgelegt. Bereits 2015 hat Mexiko als erstes Schwellenland seinen freiwilligen Minderungsbeitrag zur Begrenzung der globalen Erwärmung zur Vorbereitung eines internationalen Klimaschutzabkommens eingereicht. Um diese Ziele zu erreichen benötigt das Land neueste Technologien sowie die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und erfahrenen Unternehmen in diesem Sektor.?

Die GREEN EXPO ist der Treffpunkt der Branche mit über 17.000 Fachbesuchern bei der letzten Veranstaltung im September 2019. Auch in diesem Jahr werden die AQUATECH und die INTERSOLAR zeitgleich im selben Messegelände stattfinden. Fachbesucher können alle drei Veranstaltungen mit einem Ticket besuchen.?

Auf der GREEN EXPO 2021 wird es wieder einen offiziellen Deutschen Gemeinschaftsstand geben, welcher von der Messe Leipzig International durchgeführt wird.?

Für weitere Informationen können sich interessierten Unternehmen an das europäische Büro von? E.J.Krause & Associates wenden, welches die Messe für seinen Partner Tarsus Mexico betreut.

?

E.J.Krause & Associates, Inc. (EJK) wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C.

Die europäische Niederlassung hat ihren Sitz in Düsseldorf. In Asien ist das Untenehmen mit eigenen Büros in Peking und Tokio vertreten.

EJK organisiert Fachmessen und Konferenzen in verschiedenen Branchen und gilt mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet als einer der erfolgreichsten privaten Messeveranstalter weltweit.