Grenzüberschreitungen – Ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit mit Verstand und Augenmaß

Mit viel Feingefühl erzählt die Autorin in ihrem neuen Buch bewegende Geschichten und berichtet von tragischen Momenten, völlig absurden Situationen, komischen Begebenheiten sowie unvorhergesehenen Wendungen. Warmherzig und offen beschreibt sie Chancen der Zuwanderung, deckt jedoch auch sehr ehrlich deren Probleme auf. Wer das Buch von Bettina Theresa Ismair liest, dem erscheinen die Ereignisse zum Thema Asyl in einem anderen Licht. Denn die Autorin gewährt einen neuen Blick auf aktuelle Debatten und den Rassismus in Deutschland. Ein Appell an alle, gleichermaßen menschlich wie vernünftig zu handeln und das richtige Maß nicht aus den Augen zu verlieren.

Bettina Theresa Ismair wurde am 31.08.1962 in München geboren und lebt bis heute in 5. Generation in einer oberbayerischen Kleinstadt. Ismair ist nicht nur Mutter von zwei Söhnen, sondern auch bekennende und engagierte Christin. Schon immer zeichnete sie sich dadurch aus, nicht lange zu reden, sondern zu handeln. Insbesondere dann, wenn es darum geht, ihren Nächsten zu helfen. So gründete sie vor 20 Jahren die Initiative „Offenes Haus – Offenes Herz“ und unterstützte gemeinsam mit anderen starken Frauen Flüchtlingsfamilien aus dem Irak und Afghanistan, die es in ihre oberbayerische Kleinstadt verschlagen hatte. Bettina Theresa Ismair wurde bereits mehrfach für ihr Engagement ausgezeichnet.

