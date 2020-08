Große Aktion: Safe2Home bietet professionelles Alarmsystem zum Testen

Die eigenen vier Wände sind für Menschen ein wichtiger Rückzugsort. Deshalb sollte das Zuhause auch möglichst sicher sein. Doch gerade im Winter häufen sich die Einbrüche in Deutschland. Safe2Home wappnet Sie deshalb für die dunkle Jahreszeit und bietet Ihnen ab 1. September 2020 die Chance, die Profi-Serie SP310 einen Monat lang unverbindlich zu testen und so die Sicherheit in Ihrem Eigenheim zu steigern.

Mehr Info hierzu auf:?www.safe2home.de/aktion

Professionelles Alarmsystem für Ihr Zuhause

Wenn die Tage kürzer werden, steigt auch die Zahl der Einbrüche. Wer sein Eigenheim nicht ausreichend schützt, läuft dann Gefahr, dass Diebe irgendwann im Wohnzimmer stehen. Mit einem professionellen Alarmsystem lässt sich dieses Risiko aber enorm reduzieren.

Pünktlich zum Anbruch der dunkleren Jahreshälfte startet Safe2Home deshalb eine einmalige Aktion. Ab dem 01.09.2020 haben Sie nämlich die Chance das Profi-Alarmsystem SP310, wahlweise in Kombination mit einem Videoüberwachungssystem, einen Monat lang unverbindlich zu testen. Das heißt, Sie zahlen lediglich 50 Prozent des Preises an und erhalten gleichzeitig eine Geld-zurück-Garantie. Entscheiden Sie sich während des Aktionszeitraums für den Kauf des Geräts erhalten Sie zusätzlich 250 Euro Rabatt auf das große Basis-Set der SP310-Serie beziehungsweise 100 Euro Rabatt auf die angebotenen Videoüberwachungssets.

Auf 100 Teilnehmer limitiert

Da Safe2Home seinen Kunden auch während der Aktion den gewohnt guten Service bieten möchte, ist die Aktion auf 100 Teilnehmer limitiert. Die 100 ersten Kunden profitieren also von der Rabattaktion. Das System können Sie sowohl im Safe2Home-Shop in Wörrstadt als auch per Mail oder telefonisch bestellen.

Durch die einfache Montage und die übersichtliche Menüführung lässt sich das System nach der Lieferung ganz einfach installieren und bedienen. Als Hilfestellung bietet Safe2Home jedoch auch praktische Installationsvideos auf seiner Homepage an. Zusätzlich steht Kunden telefonisch oder per Mail ein persönlicher Kundenbetreuer zur Verfügung.

Vollständige Geld-zurück-Garantie

Falls das Alarmsystem Sie innerhalb des 30-tägigen Testzeitraums nicht überzeugt hat, können Sie das ganze Paket einfach und kostenfrei zurücksenden. Sie erhalten dann eine vollständige Erstattung Ihrer geleisteten Anzahlung. So gehen Sie beim Thema Sicherheit fürs Eigenheim definitiv kein Risiko ein.

