Große Recruiting-Kampagne von Bestway?

Bestway? gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Freizeitartikel, das in Deutschland seit 2011 zahlreiche Jobs schafft. In der ?Wir heuern an!?-Kampagne ist Bestway? Deutschland auf der Suche nach neuen Crewmitgliedern, um die Segel für die nächsten Abenteuer zu setzen.

Innovation trifft auf Tradition

Seit der Firmengründung 1994 überzeugt Bestway? durch einzigartige Innovationen, ausgezeichnete Qualität & eine große Portion Abenteuerlust. Mittlerweile verkauft das Unternehmen die vielseitigen Freizeitartikel in über 130 Länder.

Zuverlässiger Arbeitgeber in Norddeutschland

Um vor Ort erstklassigen Service für Handelspartner bieten zu können, wird 2011 das deutsche Hauptquartier in Neumünster eröffnet. Seither wächst der Standort rasant & beschäftigt mittlerweile 62 Angestellte. Die Reise ist noch längst nicht zu Ende, denn für die nächsten Abenteuer werden neue Crewmitglieder gesucht.

„Wir heuern an!“

In der groß angelegten Marketing-Kampagne ?Wir heuern an? sucht Bestway? Angestellte in unterschiedlichen Bereichen wie Marketing & Administration. Mit riesigen Plakatwänden, Roadside Screens & Traffic Boards im maritimen Look & Jargon werden Interessierte in Neumünster, Kiel & Hamburg geworben.

Beste Konditionen für alle

Auf zukünftige Crewmitglieder wartet unter anderem ein unbefristeter Arbeitsplatz mit betrieblicher Altersvorsorge sowie Sport- & Gesundheitsförderung. Mit der offenen Unternehmenskultur & den flachen Hierarchien bietet Bestway? alle Vorteile eines modernen Arbeitgebers. Ob Ausbildung, Berufseinsteiger oder Profi, bei Bestway? gibt es unzählige Einstiegsmöglichkeiten. Alle aktuellen Stellenanzeigen sind auf der offiziellen Jobseite zu finden.

Seit über 25 Jahren stehen wir bei Bestway? für verlässliche Qualität, aufregende Innovationen und vor allem für eine große Portion Lebensfreude – denn: Wir bringen mit unseren Produkten das Urlaubsgefühl direkt nach Hause.

Auf einer Größe von 200 Fußballfeldern stehen unsere hauseigenen Produktionsstätten inmitten der malerischen Kulisse des Jangtse-Deltas. Damit bei uns alles wie geschmiert läuft, stehen die kontinuierlichen Qualitätskontrollen sowie die stetige Optimierung der Produktion ganz oben auf der Liste. In gleich sechs Standorten werden täglich mehr als tausende Bestway?-Produkte hergestellt, die die Augen unserer Kunden in über 110 Ländern auf 6 Kontinenten immer wieder zum Leuchten bringen.

Wir, die Bestway Deutschland GmbH, haben seit 2011 den Hut auf und kümmern uns mit Leidenschaft um den gesamten deutschen Markt. Im persönlichen Austausch mit unseren internationalen Partnern sorgen wir dafür, dass Händler in Deutschland zuverlässig mit unserem vielfältigen Produktsortiment beliefert werden. Mit der deutschen Niederlassung im Herzen Schleswig-Holsteins sind wir für jedes Thema mit Ansprechpartner vor Ort aufgestellt. Vom Vertrieb, über den Kundenservice und die Logistik-Abteilung, bis hin zum eigenen Showroom „Made in Germany“ – immer ganz in der Nähe!

Ob beheizbare LAY-Z-SPA? Whirlpools, Mega-Wasserparks, gigantische Badeinseln, aufblasbare SUPs oder gemütliche Luftbetten, bei uns kommt garantiert nie Langeweile auf, denn unsere Bestway?-Welt ist groß, bunt und lebendig!