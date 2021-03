Große Social-Media-Aktion: Haushaltsgerätehersteller GRAEF sucht Deutschlands coolstes Homeoffice

#teamhomeoffice ? so geht?s!

Wie arbeitet Deutschland in den eigenen vier Wänden? Zwischen benutzten Kaffeetassen, gestapelten Frühstückstellern von der ganzen Woche und Papierbergen? Sortiert und aufgeräumt oder mit der Teetasse und Laptop im Bett in die Tasten hauend? Das will GRAEF mit dem Crowdsourcing-Wettbewerb herausfinden. ?Mit dieser Aktion wollen wir nicht nur zeigen, wie Deutschland den Arbeitstag zu Hause gestaltet, sondern auch Mut machen durchzuhalten und dazu beitragen, den Homeofficealltag ein wenig zu versüßen?, erklärt Franziska Graef, Leitung Marketing Gebr. Graef GmbH & Co. KG. Im Zeitraum 22. März bis 18. April 2021 kann jeder sich und seinen Arbeitsplatz zu Hause präsentieren. Einfach ein Bild aufnehmen und zeigen, wie der persönliche Homeofficealltag gemeistert wird. Das Bild auf der GRAEF Facebookseite posten oder auf Instagram mit Hashtag #teamhomeoffice versehen und GRAEF verlinken ? schon ist die Teilnahme gesichert. Die Einsendung per persönlicher Nachricht an die GRAEF Kanäle ist ebenfalls möglich. Den Gewinner oder die Gewinnerin bestimmt die Community zusammen mit der Jury, bestehend aus GRAEF und den Kooperationspartnern.

Der Gewinn: ein Homeoffice-Survival-Kit ? rausgehen war gestern

Bei dem Homeoffice-Survival-Paket wird an alles gedacht. So startet der Tag dank der kompakten GRAEF Espressomaschine salita mit passender Kaffeemühle CM 500 und aromatischen Kaffeebohnen des GRAEF Partners ?Kater–s Kaffeerösterei? mit einem leckeren Cappuccino, während der GRAEF Allesschneider die Mittagspause noch genussvoller gestaltet. Die Zutaten, die die SKS 500 in Windeseile aufschneidet, kommen aus der hochwertigen Foodbox ?Etepetete?. Der neue und frisch mit Bestnoten ausgezeichnete Wassersprudler ?DUO? des Marktführers SodaStream sorgt dazu stets für prickelnde Momente ? ganz ohne schleppen. Aber das ist längst nicht alles: Mit dem neuen, kabellosen Headset EVOLVE2 85 des international führenden Herstellers Jabra freut man sich dank digitaler ?Hybrid-Aktive-Geräuschunterdrückung? und hochwertigen Mikrofonen schon direkt auf den nächsten Videocall. Und den entspannten Feierabend? Den gibt es dank einem Gutschein für den beliebten Streamingdienst Netflix on top ? rausgehen war gestern!

