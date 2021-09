Großes Interesse der jungen Leute am Auslandsjahr – Messe der BürgerStiftung erinnert an die Anschläge 2001 in den USA und die Bedeutung der Völkerverständigung

Die AUF IN DIE WELT-Messe der BürgerStiftung Region Ahrensburg war auch in diesem Jahr wieder gut besucht und erfolgreich. Die Messe findet seit 2001 jährlich statt. Bürgervorsteher Roland Wilde erinnerte in seiner Ansprache zur Eröffnung an die Anschläge 2001 in den USA und dankte allen, die im Zusammenhang mit der Messe zur Völkerverständigung beitragen.Gerd Burmeister, Leiter des Eric-Kandel-Gymnasiums unterstrich in seiner Begrüßung das Engagement der Schule für den Schüleraustausch und für die Messe. Er wies darauf hin, dass die Anzahl der Schüler aus Schule, die ein Auslandsjahr absolvieren, steigt. Dr. Michael Eckstein dankte der Stadt und der Schule für die Zusammenarbeit, durch die die jährliche Messe möglich ist und damit einen Beitrag leistet, dass junge Leute andere Länder und Kulturen aus eigener Erfahrung kennen lernen und dabei auch als Botschafter der deutschen Kultur im Ausland wirken.Das Interesse der Besucher der Messe bezog sich auch in diesem Jahr vor allem auf die Möglichkeiten für ein Schüleraustausch-Jahr in den englischsprachigen Ländern weltweit. Die Corona-Pandemie führt dazu, dass einige Auslandsprogramme im Moment nur eingeschränkt möglich sind. Daher ging es den Besuchern der Messe auch darum zu sehen, was 2022 geht.Dr. Michael Eckstein: „Viele Formen der Auslandsaufenthalte sind auch unter Corona-Bedingungen gut machbar. Die Corona-Regelungen sind natürlich zu beachten. Vor allem nach USA, Kanada, England, Irland, weitere EU-Länder und in ausgewählte Regionen ist das Auslandsjahr schon seit 2020 wieder möglich. Auslandsaufenthalte nach der Schulzeit, das Gap Year, können jetzt auch wieder starten. Unsere aktuellen Stipendiaten sind die besten Beispiele, was geht: Sie sind in den USA, Kanada, Irland, Costa Rica, Japan und in Namibia. Darunter ist eine Abiturientin aus Ahrensburg, die ihren Freiwilligendienst in Namibia absolviert.Die BürgerStiftung bereitet für 2022 die nächste Messe in Ahrensburg vor und schreibt dazu auch wieder Stipendien aus. Die nächste AUF IN DIE WELT-Messe in der Region findet am 06.11.2021 in Hamburg statt (www.aufindiewelt.de/messen/06112021-hamburg). Bis dahin gibt es viele Informationen und Insider-Tipps zu Schüleraustausch, Gap Year und Stipendien hier: www.aufindiewelt.de.