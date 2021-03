Groschenheftchen Nr. 1 – Analog entworfene Icons

Dieses neue Buch stellt Lesern auf rund 50 Seiten hilfreiche Icons zum flexiblen Einsatz im Themenbereich Personalwesen, Entwicklungsgespräche, Workshops, Präsentationen, Seminare und Coaching zur Verfügung. Das Besondere daran ist, dass mehrere Autoren die Icons in unterschiedlichen Stilen und Bildwelten individuell gestaltet haben, um das visuelle Gestalten und Denken zu erleichtern. Die Icons in dieser Sammlung sind technisch nicht bearbeitet worden und entsprechen dem analogen Ursprungsentwurf, was vor allem Anfängern zeigen soll, dass es bei dem Entwerfen von Icons nicht auf Perfektion ankommt, sondern darauf, dass die Botschaft gut vermittelt wird.

Das Buch „Groschenheftchen Nr. 1“ von Almut S. Christoph richtet sich an alle, die bereits als Visualisierer/Graphic Facilitator arbeiten oder es lernen möchten, und an alle, die auf der Suche nach Icon-Varianten sind. Das Buch ist hilfreich, wenn einem selbst gerade kein Icon einfällt und man gerade keinen Zugriff auf das Internet hat oder es einfach besser ist mit einem Buch an der Seite zu arbeiten. Das Buch ist dünn und handlich für die Tasche und konzentriert sich ohne Schnickschnack auf seinen Themenschwerpunkt – der Text ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.

„Groschenheftchen Nr. 1" von Almut S. Christoph ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24765-9 zu bestellen.

