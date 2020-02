Große Fach- und Akutklinik in Bayern mit attraktivem Stellenangebot Leitung neurologische Intensivstation ? Unbefristete Festanstellung

Als Experte bei der Personalsuche von Leitungsfunktionen in der Pflege hat die Kontrast Personalberater ein attraktives Mandat bekommen. Die Hamburger suchen für eine Neurologische Fach- und Akutklinik im Herzen von Bayern eine ?Leitung neurologische Intensivstation (m/w/d)?.

Attraktive Stelle bei TOP-Klinik-Arbeitgeber

Die wesentlichen Schwerpunkte der neu eröffneten Fachklinik sind vor allem die Akutneurologie mit eigener Stroke-Unit und Intensivstation sowie darüber hinaus das Schmerzzentrum, das Wirbelsäulen- und Gelenkzentrum, das ambulante orthopädische Rehabilitationszentrum, die neurologische Frührehabilitation und die weiterführende Rehabilitation.

Das hochmoderne neurologische Zentrum bietet der gesuchten Leitungskraft eine enge Zusammenarbeit mit TOP-Neurologen auf einem fachlich hochqualifizierten medizinischen Niveau sowie einen Arbeitsplatz mit mehr als 60 Fachpflegekräften und Mitarbeiter in der Intensiv- und Anästhesiepflege.

Spannende Leitungsaufgabe ? unbefristete Festanstellung

Für die spannende und vor allem gut honorierte Leitungstätigkeit wird eine erfahrene Stationsleitung mit der Weiterbildung für Intensiv- und Anästhesiepflege gesucht, die sich der Verantwortung der Patientenversorgung auf der neurologischen Intensivstation und weiteren Themen stellen will:

Ansprechpartner (m/w/d) für die Patienten und Angehörigen sowie für alle Mitarbeiter der Station als auch für die Pflegedienstleitung

Zuständig für mehr als 30 Betten auf der neurologischen Intensivstation

Verantwortung der hochwertigen Patientenversorgung

Aktive Mitarbeit in der Entwicklung und Implementierung von Pflegekonzepten sowie Weiterentwicklung der Station

Für den weiteren Aufgaben- und Verantwortungsbereich – zusammen mit zwei zugeordneten Teamleitungen ? und der Planung und Koordination der Fort- und Weiterbildung des fachlich exzellent ausgebildeten Pflegeteams wird eine Leitungskraft benötigt, die fachliche Kompetenz in die Klinik – renommiert über die Grenzen hinaus und mit internationalen Patienten und Rehabilitanden ? einbringt.

Geregelte Arbeitszeiten im Alpenvorland

Die Stelle verspricht nicht nur ein interessantes Aufgabengebiet und die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit international anerkannten Experten sowie modernste Technik und Architektur, sondern besticht auch durch seine wunderschöne Lage im Alpenvorland – Freizeitaktivitäten für einen hohen Erholungswert inklusive.

Die Verantwortlichen in der Rehaklinik haben für diese verantwortungsvolle Aufgabe nicht nur ein attraktives Vergütungspaket geschnürt ? Weihnachts- und Urlaubsgeld, Unterstützung bei der Altersvorsorge und eine Starterprämie -, sondern bieten darüber hinaus Unterstützung beim Umzug, fördern Fort- und Weiterbildungen, bieten Kinderbetreuung an sowie eine strukturierte und ausführliche Einarbeitung. Ein Rund-um-Paket an einem sicheren und modernen Arbeitsplatz in einer zukunftsorientierten Klinik.

