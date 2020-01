Große Goldverbraucher horten Gold

Damit mehr Gold ins Land kommt, arbeitet das türkische Finanzministerium an Änderungen, betreffend die Zertifizierung und Standardisierung von Gold. Dazu gehört auch Gold, das keine Zertifizierung durch die London Bullion Market Asssociation (LBMA) besitzt.

Die türkische Börse überwacht seit 2013 den Markt für Edelmetalle und gehört der LBMA, einem internationalen Handelsverband, an. Das in der Türkei abgebaute Gold reicht nicht um die Nachfrage zu decken. Denn das Edelmetall besitzt seit langem eine starke Stellung zur Absicherung gegen Turbulenzen. Auch traditionell wird Gold immer noch bei verschiedenen Anlässen verschenkt. So stieg auch dort laut dem World Gold Council die Nachfrage nach Goldbarren im letzten Quartal an.

Treiber für den Goldpreis gibt es einige, nicht nur Traditionsliebe oder das Bestreben sich abzusichern. Auch Wirtschaftswachstum unterstützt die Goldnachfrage, speziell die Schmucknachfrage. Ein anderer Preistreiber für das edle Metall sind die sogenannten Opportunitätskosten. Verlieren konkurrierende Vermögenswerte wie etwa Anleihen an Attraktivität, so kommt dies dem Goldpreis zugute.

Alles in allem sollte der Goldpreis auch in 2020 gut unterstützt sein und Anleger, besonders die, die in Goldunternehmen investieren, erfreuen. Für ein Investment bietet sich beispielsweise Bluestone Resources oder US Gold an.

Bluestone Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/bluestone-resources-update-zu-cerro-blanco-und-zur-politischen-situation-in-guatemala/ – besitzt mit seinem Cerro Blanco-Goldprojekt in Guatemala ein hochwertiges Projekt. Laut einer aktuellen Ressourcenschätzung (gemessen und angezeigt) schlummern in dem Projekt rund 1,4 Millionen Unzen Gold und fünf Millionen Unzen Silber in zirka 4,3 Millionen Tonnen Gestein.

US Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/us-gold-datamine-veroeffentlicht-bohrlochanalyse-fuer-copper-king-projekt/ – besitzt im Goldland Nevada aussichtsreiche Projekte (Keystone, Gold Bar North, Maggie Creek), sowie in Wyoming das Copper King-Projekt (Gold und Kupfer).

