Große Koalition – Ehrlicher Streit nützt allen

Die Sozialdemokraten werden den von der neuen Spitze

angekündigten Linksschwenk jetzt auch mit Inhalten füllen müssen. Das bedeutet,

zu versuchen, der Union jenseits der Vereinbarungen des Koalitionsvertrags

Zugeständnisse abzutrotzen. Einen höheren Mindestlohn etwa und einen

ambitionierteren Klimaschutz. CDU und CSU werden sich tüchtig wehren, vor allem

gegen rote Attacken auf die schwarze Null. Ganz gegen die Forderungen des

Partners sperren können sie sich die Unionsparteien aber wohl kaum. Für

Kanzlerin Angela Merkel von der CDU soll die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in

der zweiten Jahreshälfte der Beginn eines glanzvollen Abschieds von der

politischen Bühne im Jahr darauf sein. Zu viel Stunk im eigenen Kabinett käme

ihr dabei ungelegen. Ein paar Zugeständnisse an den Koalitionspartner dürften

also drin sein.

