Große Uhren & Schmuckbörse 8. November 2020 in Frankfurt a.M.

Vintage-Charme at it–s best:Am Sonntag, 8. November 2020, findet die Herbstausgabe der Uhren- und Schmuckbörse in der Klassikstadt statt. Für Liebhaber kostbarer Uhren, Schmuck und Accessoires ist die Messe ein fester Termin im Kalender. 60 Aussteller aus aller Welt bieten hier gebrauchte und neue Exemplare sowie erlesenen Schmuck und Accessoires an. Die Kulisse der Klassikstadt bietet neben dem Tagesevent der Uhrenmesse eine riesige Old- und Jungtimer Autosammlung der begehrtesten Automarken der Welt an. Erleben Sie einen unvergesslichen Tag mit der ganzen Familie.Besucher haben die Möglichkeit, ihre Uhren von Experten schätzen zu lassen und zu veräußern, selbstverständlich gegen BARES! 🙂

Seit dem Jahr 2011 findet die Frankfurt Uhren- und Schmuckbörse in der Klassikstadt statt mit stetig steigenden Besucherzahlen und einem auserwählten Kreis an Händler aus der ganzen Welt. Dabei kann auch die eigene Uhr abgegeben werden. Ein Uhrmacher prüft diese und nennt auch direkt einen Ankaufswert bzw. einen potenziellen Käufer unter den Ausstellern.

Eine einzigartige Messe im Rhein-Main Gebiet für alle Generationen. Für Sammler- und Neukunden. Zusammen mit der Klassikstadt Frankfurt verbindet die Uhren- und Schmuckbörse Frankfurt einzigartige Oldtimer in einem atemberaubenden Ambiente mit den schönsten und hochwertigsten gebrauchten und neuen Uhren unserer Zeit.