Grundfos mit starker finanzieller Performance im Jahr 2020

Nachdem das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2020 in erheblichem Maße durch COVID-19 beeinträchtigt wurde, konnte Grundfos in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu einer stärkeren Umsatzentwicklung zurückkehren, so dass der Umsatz nur 1,0 % unter dem Vorjahreszeitraum lag. Dabei konnte Grundfos in einem Jahr voller Herausforderungen eine hohe Kundenzufriedenheit aufrechterhalten und seine Nachhaltigkeitsziele weiter umsetzen.

Für das gesamte Jahr wurde eine Umsatzrendite (EBIT/Nettoumsatz) von 9,9 % erreicht, was einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 350 Mio. EURO entspricht. Die Rentabilität wurde durch Umstrukturierungskosten und andere Sondereffekte beeinträchtigt. Bereinigt um diese Effekte konnte Grundfos mit 11,1 % die zweithöchste Umsatzrendite in der Unternehmensgeschichte erreichen.

Der Nettoumsatz für das gesamte Jahr belief sich auf 3,5 Mrd. EURO, was gemessen in lokalen Währungen einem Umsatzrückgang gegenüber 2019 von 4,4 % entspricht. Die finanzielle Stärke wird durch einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 473 Mio. Euro und eine Eigenkapitalquote von 68,9 % gesichert.

?Das ist ein Ergebnis, auf das wir stolz sein können?, sagt Poul Due Jensen, Konzernpräsident von Grundfos, ?die COVID-19-Pandemie hat 2020 zu einem Jahr voller Herausforderungen für uns alle gemacht. Unsere oberste Priorität war es, unseren Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten und unsere Kunden weiterhin bestmöglich zu bedienen. Daher sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Unsere finanzielle Stärke erlaubt es uns, weiter in unsere strategischen Ziele und Innovationen zu investieren, um unserem Ziel, die Wasser- und Klima-Herausforderungen der Welt zu lösen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, näher zu kommen.??

Darüber hinaus hat Grundfos seine Nachhaltigkeitsziele weiter umgesetzt, indem das Unternehmen seinen eigenen Wasserverbrauch erneut um 51 % und die CO2-Emissionen um 36 % im Vergleich zum Basisjahr 2008 reduziert hat.

Auch die im September durchgeführte jährliche Umfrage zur Mitarbeitermotivation zeigte einen Anstieg der Motivation auf Rekordniveau.?

?Das Herz von Grundfos sind seine Mitarbeiter, und ich bin stolz darauf, dass wir trotz einer globalen Pandemie sehr gute finanzielle Ergebnisse, eine Steigerung der Motivation unserer Mitarbeiter und eine höhere Kundenzufriedenheit erzielen konnten. Außerdem haben wir unseren eigenen Energieverbrauch deutlich reduziert und unsere Kunden in die Lage versetzt, ihren Energieverbrauch ebenfalls zu senken, was sich wiederum positiv auf das Klima ausgewirkt hat. Zusätzlich haben wir unsere neue kundenzentrierte Organisationsstruktur erfolgreich implementiert. Grundfos ist in wirklich guter Verfassung und bereit für die Zukunft?, fügt Poul Due Jensen hinzu.