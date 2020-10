Grundstein für die Gewinnung von neuen Kunden mit minimalen Aufwand: Effiziente Services von Nabenhauer Consulting

Steinach im Oktober 2020 – Der Erfolgskurs von Nabenhauer Consulting hält weiter an. Auch mit dem neuen Angebot werden wieder Maßstäbe gesetzt und die Kunden sind begeistert. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass der Verkauf im Einklang mit dem Kunden erfolgreicher ist als gegen den Kunden zu verkaufen. Das PreSales-Marketing-System von Nabenhauer Consulting setzt diese Erkenntnis sehr gut durchdacht in die Onlinewelt um und schafft so ein hohes Maß an Automatisierung und trotzdem Nähe zum Kunden. So wird der Grundstein für die Gewinnung von neuen Kunden mit minimalen Aufwand und maximalen Ertrag gelegt. Mehr über den innovativen Service von Nabenhauer Consulting jetzt im Internet unter: https://nabenhauer-consulting.com/service/ (https://nabenhauer-consulting.com/service/)Das PreSales-Marketing-System von Nabenhauer Consulting spiegelt die erfolgreichen Online- und Offline-Marketingstrategien wieder. Die Vorteile von effiziente Dienstleistungen von Nabenhauer Consulting liegen auf der Hand: das umfangreiche Material gibt jedem Unternehmer die Möglichkeit diese Strategie erfolgreich für sein Unternehmen umzusetzen sowie vom Kundenstamm über 35.000 aktiven Kontakten zu profitieren. In Gruppen-Workshops von Nabenhauer Consulting werden zusammen Potentiale identifiziert, welche für ein Unternehmen von grosser Bedeutung sind. Nabenhauer Consulting führt ihre Kunden effizient zu fundierten und breit abgestützten Entscheiden. Das Erfolgsprinzip basiert auf drei einfachen Grundsätzen: effektive Vertriebsanbahnung, Steigerung von Umsatz und Bekanntheitsgrad bei weniger Zeitaufwand. Mehr Information: https://nabenhauer-consulting.com/service/ (https://nabenhauer-consulting.com/service/)Innovativer Services von Nabenhauer Consulting sorgen dafür, dass die Internetpräsenz der Kunden Schritt für Schritt analysiert wird und die Kunden anhand eines Berichts darüber informiert werden, wo noch Optimierungsbedarf besteht. Die Services unterstützen die Kunden von der klassischen Webseite bis hin zu Social-Media-Aktivitäten und auch bei der Pflege eines Online Shops, so dass die Webseite des Kunden als Plattform für den Dialog dient und dies bei dem Webauftritt zur Geltung kommt.Die Services zur Umsatzsteigerung und Kundengewinnung von Nabenhauer Consulting behaupten sich im Markt. Und das nach Meinung vieler Experten selbstverständlich zu Recht. Die Firma wurde 2010 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von PreSales Marketing-Produkten entwickelt. Robert Nabenhauer, der Geschäftsführer von Nabenhauer Consulting sagte zu diesem Thema: “Die Kunden erhalten unsere jahrelange Erfahrung rund um erfolgreiche Vertrieb und Marketing!