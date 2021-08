GS1-128-Standard im Lebensmittelhandel

Dank dem Barcode 128 ist unteranderem die Identifikation von Lebensmitteln weltweit sichergestellt. Der Barcode 128 nennt sich heute GS1-128 Strichcode und ist ein weltweit gültiges Nummernsystem. Der Barcode hat sich zum wichtigsten Logistikstandard entwickelt dank seiner Flexibilität und Leistungsstärke. Der GS1-128 ist für jedes Unternehmen einsetzbar und für jede Branche geeignet. Es gibt verschiedene Nummernsysteme wie zum Beispiel für Lokationen, Artikel, Behälter, Dienstleistungen, Umverpackungen, Objekte etc. Durch einen einfachen Barcodescann können notwendige Informationen durch einen Mitarbeiter direkt vom GS1- Transportetikett abgelesen werden.

Aufbau

Der GS1-128 wird als Etikett barcodiert gedruckt und ist auf vielen Paletten zu sehen. Dank den international abgestimmten NVE/SSCC kann jede Palette, Paket, etc. zugeordnet werden. Die NVE/SSCC (Nummer der Versandeinheit / Serial Shipping Container Code) ist eine 18-stellige weltweite Nummer, die dazu dient, eine Versandeinheit zu identifizieren.

Der GS1 besteht aus drei Segmenten, dem Kopfsegment, dem Mittelsegment und dem Fußsegment, die aus codierten Teilen besteht. Das Kopfsegment beinhaltet: Adresse des Warenversenders und -empfängers schriftlich eingegeben und das Logo des Warenversenders. Das Mittelsegment beinhaltet ebenfalls schriftlich warenbegleitende Information zu lesen, die für den Ausführenden an der Rampe oder im Lager bestimmt sind. Das Fußsegment stellt Information in Form eines Barcodes im GS1-128 dar, so ist die Scanner-Erfassung möglich. Damit der Barcode eindeutig interpretiert werden kann, ist das Format und die Bedeutung jeder Information exakt definiert und einzuhalten.

Datenelemente des GS1 Transportetiketts

(00) – ist die 18-stellige NVE/SSCC, ermöglicht die Identifikation der Ware auf Packstückebene.

(01) oder (02) – Ist ein 13-stellig bis 14-stellig Format und dient dazu, die Produkte zu identifizieren.

Hinter der (30) ist die Menge in Stück eingegeben. Hinter der (310* bis 316*) steht ein codiertes Gewicht, Länge, Breite, Volumen in definierter Maßangabe und hinter der (37) steht die Anzahl in Stück der enthaltenen Einheiten einer Versandeinheit oder Produktmenge (bis zu 8-stellige nummerischen Stellen).

(330*) – (3300-3309) dahinter steht ein codiertes Bruttogewicht inkl. Palette in Kilogramm.

(10) – Hier steht die Chargennummer, ist bis zu 20 alphanumerischen Zeichnen möglich, jedoch empfohlen ist nicht länger als 10-stellig.

(11) – hier steht das Produktionsdatum genau gesagt, wann das Produkt erzeugt wurde. Format: JJMMTT dargestellt.

(15) – Ist das MHD, bis wann ein Produkt verbrauch sein sollte (Format: JJMMTT)

(17) – Ist das Verfallsdatum, das heißt, bis zu welchem Datum ein Produkt längstens verbraucht werden kann.

(400) – Ist die Bestellnummer des Empfängers, also vom Kunden vergebenen Bestell- / Artikelnummer

(413) – GLN (Global Location Number) des Endempfängers – wird bei Cross Docking verwendet, wenn die Ware über ein Zwischenempfänger direkt an Endempfänger weitergeleitet wird.

Eine GS1-128 kann wie folgt aussehen:

(01) 15400208202119 (15) 221003 (37) 21

Vorteile

Lieferzulässigkeit und -pünktlichkeit

Auskunft über den Stand der Ware und Güterbewegungen

Rückverfolgbarkeit und Produktidentifikation

Transport- und Lieferzeiten werden kürzer

Weniger Fehler

COSYS bietet Lösungen für die Nummer der Versandeinheit

Die 18-stellige Identifikationsnummer ermöglicht, Sendungen vom Versender zum Empfänger nachzuverfolgen. Jede NVE ist einmalig, somit können Paletten, Container etc. identifiziert werden. COSYS unterstützt Sie dabei Ihre Logistikprozesse an die NVE anzupassen und bietet die passende Komplettlösung. Dank der Identifikation der NVE kann der Wareneingang, Einlagerung, Auslagerung, Kommissionierung und Versand gesteuert und kontrolliert werden.

Wie ist die NVE aufgebaut?

Die NVE besteht aus fünf Teilen: Datenbezeichner, Reserveziffer, Basisnummer (GLN), fortlaufender Nummer und einer Prüfziffer.

Eine NVE kann also wie folgt aussehen:

528052061312200007

Die NVE ermöglicht Ihnen eine lückenlose Sendungsübergabe und Sendungsverfolgung.

Sie wollen mehr erfahren?

