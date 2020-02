Guala Closures bringt dieÜbernahme der Geschäftstätigkeiten des deutschen Unternehmens Closurelogic zum Abschluss

Guala Closures S.p.A., weltweiter Marktführer im Bereich der Herstellung von Sicherheitsverschlüssen für alkoholische Getränke und Aluminiumverschlüssen für Wein, und einer der international führenden Akteure im Bereich der Herstellung und des Vertriebs von Aluminiumverschlüssen für die Getränkeindustrie, gibt bekannt, dass die Übernahme der Geschäftstätigkeit des auf Aluminiumverschlüsse spezialisierten deutschen Produzenten Closurelogic GmbH heute zum Abschluss gebracht wurde.

Die Übernahme wurde über Guala Closures Deutschland GmbH abgewickelt, einem neu gegründeten Unternehmen, das sich zu 100% im Besitz des luxemburgischen Konzernunternehmens GCL International Sàrl befindet. Die im Anschluss an ein Insolvenzverfahren erfolgte Transaktion umfasst den Erwerb der materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände der Closurelogic GmbH, einschließlich des Werks in Worms (südlich von Frankfurt) im Gesamtwert von 7.2 Millionen Euro. Die Mitarbeiter von Closurelogic werden vollständig von Guala Closures Deutschland übernommen, gehören jedoch nicht länger dem früheren Pensionsfonds an.

Für das laufende Jahr plant das Management für Guala Closures Deutschland ein bedeutendes Vorhaben zur Steigerung der industriellen Effizienz; bereits 2020 soll eine positive Gewinnspanne erzielt werden, während die Zielsetzung für 2022 darin besteht, ein zweistelliges EBITDA zu erreichen.

In den kommenden zwei Wochen wird auch der Erwerb des Rohstoff- und Endproduktelagers für einen Betrag von rund 4.5 Millionen Euro zum Abschluss gebracht.

Die erworbene Geschäftstätigkeit erzielte 2019 einen Umsatz von rund 45 Millionen Euro, der insbesondere Verkäufen auf dem Markt für Mineralwasser in Glasflaschen zuzurechnen war, und von dem rund 50% in Deutschland und der Rest in Europa erwirtschaftet wurde. Zu den Hauptkunden von Closurelogic zählen die großen multinationalen Unternehmen und die wichtigsten deutschen Wassermarken. Die Rentabilität des Geschäftsjahres 2019 wurde durch zahlreiche Verwaltungs- und Produktionsprobleme beeinflusst, die zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens und zu einem negativen EBITDA geführt haben.

Konzernchef Marco Giovannini erklärt: ?Ich bin sehr zufrieden mit dieser Übernahme, die uns eine bedeutende Präsenz auf dem deutschen Markt ermöglicht, auf dem wir im Mineralwassersektor bislang nur marginal vertreten waren. Durch die Übernahme werden wir darüber hinaus zu einem bedeutenden Akteur auf dem weltweiten Markt für Getränke und Mineralwasser in Glasflaschen und sichern uns freie Kapazitäten, die wir für weiteres Wachstum in diesem Sektor nutzen können. Der Markt für Glasflaschen ist ein Markt, der dank der beiden Triebkräfte Nachhaltigkeit und Premiumisierung in den kommenden Jahren zweifelsohne ein starkes Wachstum verzeichnen wird?.

Guala Closures-Gruppe

Die Guala Closures-Gruppe zählt über 4 700 Mitarbeiter und ist mit 29 Produktionsstätten und der Vermarktung ihrer Produkte in über 100 Ländern auf 5 Kontinenten tätig. Die Gruppe verkauft jedes Jahr über 15 Milliarden Verschlüsse und erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von 543 Millionen Euro. Dank ihrer Politik der kontinuierlichen Geschäftsentwicklung und technologischen Innovation ist die Gruppe weltweit als Vorzeigeunternehmen für die Herstellung von Sicherheitsverschlüssen für alkoholische Getränke anerkannt und führend in der Herstellung von Aluminiumverschlüssen für Spirituosen, Weine und Getränke.

Seit August 2018 ist Guala Closures S.p.A. im STAR-Segment der italienischen Börse notiert und wurde im September 2019 in den FTSE Italia Mid Cap Index aufgenommen.

Weitere Einzelheiten auf w ww.gualaclosures.com

