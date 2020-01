GVV-Kommunal setzt auf Cyber-Risikoanalysetool cysmo®

GVV-Kommunal bietet Kunden im Rahmen ihrer Cyber-Versicherung eine vollautomatische Bewertung von Cyber-Risiken in Echtzeit. Diesen Service ermöglicht cysmo®, eine Lösung des Hamburger Software- und Beratungshauses PPI AG. GVV-Kunden und Interessenten können mithilfe von cysmo® ihre IT auf Schwachstellen überprüfen lassen.

Cyber-Analyse in wenigen Minuten

Mit cysmo® erstellt GVV-Kommunal für Kommunen und kommunale Unternehmen einen detaillierten Sicherheitsreport über die Erfolgswahrscheinlichkeit von potenziellen und real existierenden Cyber-Attacken. Bereits nach Eingabe der Domains startet die Bewertung ? ohne hierbei selbst in die Systeme der geprüften Institutionen einzudringen, da cysmo® gänzlich passiv arbeitet. In durchschnittlich rund drei Minuten liefert die Anwendung ein umfassendes Ergebnis.

Analyse als zusätzliche Dienstleistung für passgenauen Versicherungsschutz

Über GVV-Kommunal erhalten die geprüften Kommunen und kommunalen Unternehmen dann den in der Regel zwischen 20 und 50 Seiten umfassenden cysmo®-Report, der ihnen eine erste Einschätzung ihrer Cyber-Risiken erlaubt sowie Gefahren- und Schwachpunkte aufzeigt. Diese Analyse ist eine zusätzliche Dienstleistung und steigert die Kunden-Awareness für das Thema Cyber. GVV-Kommunal positioniert sich dadurch bei ihren Kunden nicht nur als Schadenregulierer, sondern als vorausschauender Partner im Bereich Cyber. ?Mit cysmo® haben wir erstmalig die Möglichkeit, Kunden und Interessenten ihre konkreten Risiken aufzuzeigen und damit gemeinsam die passende Versicherungslösung zu finden?, sagt Joachim Krampetzki, Leiter der Abteilung Ver-/Betrieb, GVV-Kommunal.

Cyber-Gefahren prominent auf der kommunalen Agenda

Der Weg zur Online-Analyse möglicher Bedrohungen ist einfach: Über ein Formular können interessierte Kreise, Städte, Gemeinden und kommunale Unternehmen GVV-Kommunal mit der Live-Risikoeinschätzung beauftragen. ?Der cysmo®-Check ist sehr beliebt. Die Nachfrage liegt seit dem Start des Angebots Ende Mai 2019 deutlich über unseren Erwartungen. Dies zeigt, dass der kommunale Sektor der Cyber-Sicherheit höchste Aufmerksamkeit widmet?, betont Linus Töbke, Cyber Consultant bei der PPI AG. Diese Einschätzung wird auch durch die hohe Resonanz auf die Vortragsreihe rund um Gefahren aus dem Netz bestätigt, welche GVV-Kommunal zusammen mit PPI-Experten für die kommunale Klientel durchführt.

Die GVV-Kommunal

Die GVV-Kommunalversicherung (GVV-Kommunal) ist ein regional agierender Kommunalversicherer. Sie bietet maßgeschneiderte Versicherungskonzepte und Serviceleistungen für Kommunen, kommunale Unternehmen und Sparkassen. Gegründet im Jahr 2011 in Köln als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit trägt GVV-Kommunal ein hohes Maß an Verantwortung für die Sicherheit seiner Mitglieder.

Derzeit vertrauen fast 7.000 kommunale bzw. kommunal getragene Mitglieder auf den Versicherungsschutz von GVV-Kommunal. Die Mitglieder nehmen – in der Mitgliederversammlung sowie im Aufsichtsrat und Vorstand – aktiven Einfluss auf die Ziele und Aufgaben des Kommunalversicherers.

Rund 330 Mitarbeiter kümmern sich an den Standorten Köln und Wiesbaden um die Belange der Mitglieder. Das Geschäftsgebiet umfasst Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland, Berlin, Bremen, Hamburg sowie Baden-Württemberg (nur Landesteil Hohenzollern-Sigmaringen). In Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird Versicherungsschutz in Kooperation mit den Kommunalen Schadenausgleichen angeboten.

Durch die langjährige Konzentration und Spezialisierung auf die Kommunen, kommunalen Unternehmen und Sparkassen verfügt GVV-Kommunal über weitreichende Spezialkenntnisse der kommunalen Risikolagen. Politische, soziale, wirtschaftliche und technologische Entwicklungen verändern laufend die Inhalte und Rahmenbedingungen kommunaler Tätigkeit. GVV-Kommunal reagiert seit jeher mit unternehmerischer Flexibilität und Innovationsbereitschaft auf geänderte Risikosituationen und passt das umfassende Versicherungsangebot stets den geänderten Rahmenbedingungen an.

GVV-Kommunal steht deshalb für Kompetenz bei der Risikobewertung, Deckungsschutzgestaltung, Schadenregulierung und für effiziente Schadenverhütung im kommunalen Umfeld.

Die PPI AG

Die PPI AG ist seit über 30 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktien-gesellschaft in Familienbesitz verknüpfen wir Fach- und Technologie-Know-how, um Projekte kompetent und unkompliziert umzusetzen. Im Zahlungsverkehr nehmen wir in Europa mit unseren Standardprodukten eine marktführende Stellung ein. Mehr als 700 Mitarbeiter konzentrieren sich dabei ganz auf den Erfolg unserer Kunden.