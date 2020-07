GWS erhält Auszeichung als Finalist für den MICROSOFT PARTNER OF THE YEAR AWARD 2020

Die GWS Unternehmensgruppe gab heute bekannt, dass sie als Finalist für den Microsoft Partner of the Year Award 2020 in der Kategorie ?Modernize Finance and Operations? ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen wurde in einem globalen Feld von Top-Microsoft-Partnern für seine herausragenden Leistungen in den Bereichen Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

Wir freuen uns sehr, dass sich die GWS gegen 3.300 andere starke Microsoft-Partner durchsetzen konnte. Dies ist ein großer Erfolg für das Engagement unseres gesamten Teams, das im vergangenen Jahr sehr hart gearbeitet hat. Deshalb sind wir mächtig stolz auf diese Leistung”, erklärt Georg Mersmann. “Als langjähriger Microsoft Dynamics und Global ISV Partner ist die Auszeichnung in der Kategorie ?Modernize Finance and Operations? eine exzellente Auszeichnung für unser Know-how, unsere Beratungskompetenz und für die enge Zusammenarbeit mit Microsoft. Sie spiegelt den Mehrwert für unsere Kunden und auch den wachsenden Stellenwert auf nationalen und internationalen Märkten wider”, ergänzt Udo Lorenz.

Mit dem Microsoft PARTNER OF THE YEAR AWARD werden Microsoft-Partner gewürdigt, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche Microsoft-basierte Lösungen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Auszeichnungen wurden in mehrere Kategorien eingeteilt, wobei die Preisträger aus einer Reihe von mehr als 3.300 eingereichten Bewerbungen aus über 100 Ländern weltweit ausgewählt wurden. Die GWS wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen im Bereich ?Modernize Finance and Operations? ausgezeichnet.

?Es ist eine Ehre, die Gewinner und Finalisten der 2020 Microsoft PARTNER OF THE YEAR AWARDS zu würdigen”, sagte Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft. “Diese Partner geben alles. Sie liefern zeitnahe Lösungen, die die komplexen Herausforderungen lösen, mit denen Unternehmen auf der ganzen Welt konfrontiert sind ? von der virtuellen Kommunikation und Zusammenarbeit bis hin zur Unterstützung der Kunden bei der Ausschöpfung ihres vollen Potenzials mit Azure-Cloud-Diensten etc.”, so Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft. ?Ich bin stolz darauf, jeden Gewinner und Finalisten zu ehren und zu beglückwünschen.?

Die GWS Unternehmensgruppe, die sich aus der GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH, den Tochterunternehmen SANGROSS GMBH & Co. KG und DIACOM Systemhaus GmbH sowie der Mehrheitsbeteiligung faveo GmbH zusammensetzt, wurde 1992 gegründet. Heute arbeiten weit über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Münster, München, Nürnberg, Leonberg, Isern-hagen und Essen für die Gruppe. Als Microsoft GOLD CERTIFIED und mehrfach ausgezeichneter Dy-namics ERP Partner hat die GWS sich auf innovative ERP-Systeme und Verbundlösungen für Handels- und Dienstleistungsunternehmen spezialisiert. Mehr als 1300 Kunden setzen Produkte der GWS ein. Sie gehören zu verbundorientierten Unternehmen sowohl aus dem gewerblichen als auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Neben den Standardsoftware-Produkten und standardisierten Speziallö-sungen bietet die GWS Internet-Branchenportale und Internet-Shops an. Umfassende Beratungsleis-tungen und Schulungen runden das Dienstleistungsangebot ab. 2019 belief sich der Gruppenumsatz auf 62,9 Mio. Euro. Über die GWS Förder- und Beteiligungsgesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme eG ist es Kunden möglich, Einfluss auf die Produktentwicklung zu nehmen. Die grundsolide Gesell-schafterstruktur der GWS (Fiducia & GAD IT AG 68,9%, GWS Förder-eG 25,1% als Kundenbeteiligung sowie Minderheitsbeteiligungen der Zentralen, für die die GWS tätig ist) gewährleisten potentielle Si-cherheit und fundierte Unterstützung im operativen Geschäft.