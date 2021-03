GWS Unternehmensgruppe: Umsatz wächst auch im Pandemie-Jahr 2020 stärker als der Markt

Die GWS Unternehmensgruppe, einer der führenden Anbieter von ERP-Systemen für den Handel im deutschsprachigen Europa, hat sich auch im Pandemiejahr 2020 weiter positiv entwickelt. Trotz der Investitionsvorsicht in vielen Branchen und der zum Teil massiven Einschränkungen durch die Lockdowns gelang es, den Umsatz auf rund 63,5 Millionen Euro zu erhöhen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von rund fünf Prozent. Verantwortlich dafür waren neben den bereits erfolgreichen ERP-Systemen und Add-on-Lösungen auch die neuen Wachstumstreiber Microsoft Dynamics 365 CRM und eCommerce-Plattformen. Verbunden mit der erneut positiven Geschäftsentwicklung war eine weitere Erhöhung der Beschäftigten-Zahl. Sie wuchs an den verschiedenen Standorten der Unternehmensgruppe auf rund 480 Personen an.

Getragen wurde der positive Geschäftsverlauf auch im Jahr 2020 von den Lizenzerlösen, zu denen unterschiedlichste Neukunden- und Bestandskunden-Projekte in ganz Deutschland sowie dem deutschsprachigen Ausland beitrugen. Als besonders verkaufsstark erwiesen sich dabei weiterhin die GWS-Kernprodukte gevis ERP | BC und gevis 365 | Enterprise. Beide sind speziell für den Handel entwickelt und setzen auf Microsoft-Dynamics-Plattformen auf. Unternehmensinterne Abläufe werden mit diesen Lösungen beschleunigt, deutlich optimiert und Aufwände stark reduziert. Die nicht zuletzt durch Corona angetriebene Diskussion um die Digitalisierung sowie Künstliche Intelligenz trug ebenfalls zur positiven Entwicklung des Unternehmens bei. Aktuell umfasst die Kundenbasis der GWS Unternehmensgruppe mehr als 1300 Unternehmen.

GWS wächst besser als der Markt

Viele der Projekte, die im vergangenen Jahr erfolgreich durchgeführt wurden, setzen auf den Einsatz cloudbasierter Lösungen. Umsätze aus diesem neuen, stark wachsenden Geschäftsmodell erweiterten die Lizenzerlöse entsprechend. Zunehmende

Erlöse ergaben sich darüber hinaus aus der Unternehmens- und Organisationsberatung.

Erfolgreich gestaltete sich im vergangenen Jahr außerdem der Vertrieb von IT-Lösungen, die die zuvor genannten Kernprodukte ergänzen. Neben Dokumentenmanagement- und Business Intelligence-Lösungen zählten hierzu besonders Microsoft 365-Produkte, e-Commerce, Mobility- & Security-Lösungen. Alle Segmente zusammengenommen, erzielte die GWS Unternehmensgruppe ein Wachstum, das nicht nur deutlich über dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), sondern auch über dem Wachstum der IT-Branche liegt. Während das BIP ein deutliches Minus aufwies, betrug der Zuwachs in der IT-Branche drei Prozent. ?

Spezielles Corona-Management

Als essenziell für die positive Entwicklung in 2020 erwiesen sich neben den leistungsstarken Produkten und Dienstleistungen auch das konsequent umgesetzte Corona-Management. Über Telearbeit, digitale Kommunikationskanäle und remote umgesetzte Projektarbeit gelang es, die Aufträge trotz der veränderten Rahmenbedingungen erfolgreich umzusetzen. Damit wurden nicht nur negative Trends der Pandemie kompensiert, sondern auch neue Anforderungen erfolgreich in das Geschäftsmodell integriert. Getragen wurde dies nicht zuletzt durch das außerordentliche Engagement der Mitarbeiter/innen, die die Zusammenarbeit mit den Kunden und Partnern trotz Einschränkungen erfolgreich meistern.

Know-how nimmt stetig zu

Die positive Wirtschaftsentwicklung der GWS Unternehmensgruppe hat auch direkten Einfluss auf die Anzahl der Mitarbeitenden. Diese wuchs weiter kontinuierlich an und beträgt aktuell an den verschiedenen Standorten in Deutschland rund 480 Beschäftigte. Und der Trend setzt sich fort: Gesucht werden weiterhin Projektleiter (w/m/d), Berater (w/m/d), Softwareentwickler (w/m/d) sowie Handelsexperten (w/m/d).

Die GWS Unternehmensgruppe wurde 1992 gegründet und beschäftigt heute weit über 480 Mitarbeitende an den Standorten Münster, München, Nürnberg, Leonberg, Isernhagen und Essen. Sie ist einer der führenden Anbieter von IT-Lösungen für verbundorientierte Handels- & Dienstleistungsunternehmen in Deutschland und dem deutschsprachigen Europa. Als mehrfacher Microsoft Gold Certified Partner und profunder Kenner der digitalen Transformation unterstützt die GWS seine Kunden gezielt bei der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltiger Effizienzsteigerung, Kostenreduktion sowie Wachstum im Rahmen einer zukunftsorientierten Digitalisierungsstrategie. Zu den Kundengruppen zählen Unternehmen aus dem Agrarhandel, Technischen Großhandel, Baustoffgroß- und Einzelhandel, Sanitär- und Stahlgroßhandel, Lebensmittelgroßhandel, Zentralregulierer und Fachhandelsfilialen sowie namhafte Fußballbundesligavereine und Hotelketten. Die Unternehmensgruppe setzt sich aus der GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH, den Tochterunternehmen SANGROSS GMBH & Co. KG und DIACOM Systemhaus GmbH sowie einer Mehrheitsbeteiligung an der faveo GmbH zusammen. Die grundsolide Gesellschafterstruktur der GWS (Fiducia & GAD IT AG 68,9%, GWS FördereG 25,1% als Kundenbeteiligung sowie Minderheitsbeteiligungen der Zentralen, für die die GWS tätig ist) gewährleisten potentielle Sicherheit und fundierte Unterstützung im operativen Geschäft.

