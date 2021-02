Höher, schneller, weiter ? aber vor allem digitaler

Nach fast einem Jahr ist das Arbeiten im Homeoffice keine Ausnahmesituation mehr. Dennoch sind die Mitarbeiter vieler Unternehmen noch nicht effizient in ihrem täglichen Tun.

Warum ist das so?

Diese Gedanken hat sich auch druckerfachmann.de gemacht und einige Lösungen in Vorträge verpackt.

Es gibt ja bereits zahlreiche Möglichkeiten, Arbeitsmittel günstig zu mieten und damit Arbeitsplätze vollständig und qualitativ auszustatten. Aber das ist natürlich nicht der springende Punkt, denn zuerst muss man herausfinden, was der Mitarbeiter wirklich braucht. Denn schließlich unterscheiden sich die Tätigkeiten nicht nur in der Art der Arbeit, sondern auch in der Verwendung der Arbeitsmittel (Vortrag ?Homeoffice ? die richtige Perspektive?).

In den meisten Unternehmen laufen die Prozesse größtenteils weiter. Bei so viel neuen Möglichkeiten ist jetzt die beste Zeit, dem Fortschritt die Tür zu öffnen. Beispielsweise mit einer erfolgreichen Lösung zur Digitalisierung Ihrer Unternehmensprozesse. Keine Kleinigkeit, aber eine große Wirkung! Für mehr Transparenz, weniger Papierkram und automatisierte Workflows.

Wenn Sie jetzt an Ihre Druckerflotte denken und schon im Kopf alle Geräte in den Keller schieben, dann STOP! In denen steckt noch viel mehr Potenzial als Sie ahnen. Und deshalb zeigen Ihnen Michael Gieseke und Alexander Zich live am Gerät, wie Sie das Funktionsspektrum Ihres Druckers oder MFP mit Workpath Apps erweitern können.

Keine Angst vor großem Aufwand, wenn Sie mehrere Geräte im Unternehmen haben, an denen regelmäßig Einstellungen und Updates durchgeführt werden müssen. Ihre Lösung dazu finden Sie in dem Vortrag zum Printserver- und Solution Server Management.

Sie suchen nach Fortschritt und Veränderung in der Produktion? Genauer betrachtet sind 3D Druck/Additive Fertigung längst keine Neuheiten mehr. Dennoch haben erst wenige Unternehmen diese Technologie für sich entdeckt, obwohl sie Flexibilität, Unabhängigkeit und Produktivität verspricht. Was denken Sie, wie könnte Ihr Weg in die Additive Fertigung aussehen?

Wussten Sie, dass es hierfür Förderprogramme gibt, welche die Einführung unterstützen?

Also, schauen Sie mal rein, am 11. März 2021 von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr! Es lohnt sich.

Denn es gibt mehr als nur Vorträge.

Im digitalen Lösungscenter bekommen Sie einen umfangreichen Einblick in smarte Lösungen für Ihre Drucker und Multifunktionsgeräte. Außerdem stellen sich die vier Geschäftsbereiche von druckerfachmann.de vor. Sehen Sie selbst, welche Möglichkeiten sich Ihnen damit eröffnen.

AGENDA

10.00 Uhr ? 10.15 Uhr ?Begrüßung

10.20 Uhr ? 10.50 Uhr? Drucken im Jetzt | Michael Gieseke von HP Deutschland GmbH

11.00 Uhr ? 11.30 Uhr? Homeoffice ? Die richtige Perspektive | Tim Hoffmann von ALSO Deutschland GmbH

11.40 Uhr ? 12.10 Uhr? docuFORM App ? Geräteüberwachung per Smartphone | Martin Pade von druckerfachmann.de

12.20 Uhr ? 12.50 Uhr? Ihre Vorteile mit Office 365/Cloud | Lutz Legge von ALSO Deutschland GmbH

13.00 Uhr ? 13.20 Uhr? Pause

13.20 Uhr ? 13.50 Uhr? ELO ? Ihre Lösung für digitale Unternehmensprozesse | Robin Schaar von ELODigital Office GmbH

14.00 Uhr ? 14.30 Uhr? Solution Server Management | Jan Michalke und Martin Pade von druckerfachmann.de

14.40 Uhr ? 15.10 Uhr? Workpath Apps ? Ihr Ökosystem am MFP | Alexander Zich von druckerfachmann.de/Michael Gieseke von HP Deutschland GmbH

15.20 Uhr ? 15.50 Uhr? Förderprogramme zum Wachstum Ihres Unternehmens einsetzen | Alexander Diener von PFIF

16.00 Uhr ? 16.30 Uhr? Ihr Weg in die Additive Fertigung | Dominik Heinz von druckerfachmann.de

druckerfachmann.de GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen und wurde 1998 gegründet.

Das einstige Kerngeschäft Managed Print Services erweiterte sich in den folgenden Jahren um Dokumentenmanagement und IT-Security. Da die Anforderungen in diesen Bereichen erheblich gewachsen sind, war es eine wichtige Entscheidung für die zukünftige Ausrichtung.

Um als Unternehmen innovativ zu bleiben, wurde Anfang 2018 der Geschäftsbereich 3D Druck/Additive Fertigung eröffnet. Eine revolutionäre Technologie, die bereits in vielen Fertigungsbereichen weltweit eingesetzt wird.

Das Leistungsspektrum vervollständigte im Jahr 2020 Modern Managed Workplace. So können sich Unternehmen einen individuell konfigurierten IT-Arbeitsplatz zu einem attraktiven monatlichen Leasingpreis zusammenstellen – aktuellste Betriebssysteme, neue Hardware und komplettes Zubehör.

druckerfachmann.de verfügt über langjähriges Wissen im Premiumsegment für Service rund um Installation, Betrieb und Wartung mehrerer hunderttausend Drucker in ganz Deutschland. Hochqualifizierte, von Herstellern autorisierte, Consultants und Techniker sind bundesweit im Einsatz. Die Kunden erhalten nicht nur Produkte, sondern maßgeschneiderte Konzepte.