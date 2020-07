Hörmann ermöglicht Produktkonfiguration über das Internet

Die Hörmann Gruppe, Europas führender Anbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe, ermöglicht seinen Interessenten ab sofort, Haustüren und Garagentore mit dem Hörmann-Konfigurator im Internet individuell zu konfigurieren. Die Kundennähe, die für Hörmann ein zentraler Erfolgsfaktor für das jahrzehntelange, stetige Wachstum ist, wird damit weiter gefördert.?

Der Online-Konfigurator zeigt die selbst konfigurierte Tür oder das Tor eingebettet in das eigene Haus oder die Garage in einer fotorealistischen Darstellung. Design und Ausführung können intuitiv mit wenigen Klicks an die tatsächliche Umgebung angepasst werden. Das Ergebnis wird simultan visualisiert. Zudem erhält der Anwender eine Preisempfehlung und die komplette Beschreibung seiner individuellen Konfiguration als Basis für den Kaufabschluss beim nächstgelegenen Händler, der online sofort ermittelt werden kann. Von den Möglichkeiten des neuen Online-Konfigurators profitiert also nicht allein der Interessent durch die verbesserten digitalen Informationsmöglichkeiten, sondern auch der Hörmann-Vertriebspartner aus Handel und Handwerk. Denn die Interessenten haben bereits sehr klare Vorstellungen oder gar eine Vorentscheidung getroffen, wenn sie sich an ihn wenden.?

Der neue Online-Konfigurator ist direkt ohne Anmeldung über die Hörmann-Website erreichbar und basiert auf der camos CPQ-Software (Configure, Price, Quote), die intern vom Hörmann-Vertrieb seit vielen Jahren eingesetzt wird. Zusammen mit der camos Software und Beratung GmbH wurde diese auf den Nutzungsbedarf der Hörmann-Interessenten und eine intuitive Konfiguration hin optimiert.

Die camos Software und Beratung GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt eine der führenden CPQ-Softwarelösungen (Configure Price Quote) für Angebotserstellung und Produktkonfiguration. camos ist kompetenter Partner für die individuelle Konzeption, Implementierung, Integration und Einführung von CPQ-Lösungen. Namhafte Kunden mit technisch komplexen Produkten wie Siemens, KONE, Liebherr oder MAN setzen die Software weltweit sowohl mobil im Außendienst als auch inhouse integriert in ERP-Systeme (z.B. SAP ERP) ein. Mit ca. 100.000 Named Usern insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau ist camos in Europa der bedeutendste Anbieter in diesem Segment.