Haarverlängerungen im professionellen Salon: Was bei Qualität, Methode und Beratung zählt

Haarverlängerungen haben sich in vielen Friseursalons zu einer vielseitigen Beauty-Dienstleistung entwickelt. Kundinnen wünschen sich nicht immer nur deutlich längeres Haar. Häufig geht es ebenso um mehr Volumen, eine vollere Frisur oder die Möglichkeit, den eigenen Look flexibel zu verändern. Für Friseure und Hairstylisten bedeutet das, dass eine gute Haarverlängerung mit einer individuellen Beratung beginnt.

Denn nicht jede Kundin hat dieselben Voraussetzungen. Haarstruktur, Ausgangslänge, Haardichte und persönliche Stylinggewohnheiten können ebenso entscheidend sein wie die gewünschte Veränderung. Anbieter wie Hickenbick Hair setzen deshalb auf unterschiedliche Haarqualitäten, Farben, Längen und Befestigungsmethoden, um verschiedene Anforderungen abzudecken.

Warum die Haarqualität entscheidend ist

Bei professionellen Extensions sollte zunächst die Qualität des verwendeten Haares betrachtet werden. Hochwertiges Echthaar kann sich besonders natürlich in das Eigenhaar einfügen und bietet gleichzeitig zahlreiche Stylingmöglichkeiten. Für Salons ist es daher hilfreich, auf ein Sortiment zurückgreifen zu können, das unterschiedliche Qualitätsstufen abdeckt.

Eine besondere Rolle spielt 100% Remy Echthaar. Bei dieser Haarart wird darauf geachtet, dass die natürliche Ausrichtung der Haarschuppen möglichst erhalten bleibt. Das kann zu einem geschmeidigen Gefühl und einem harmonischen Erscheinungsbild beitragen. Gleichzeitig lässt sich Echthaar je nach Produkt ähnlich wie das eigene Haar stylen.

Hickenbick Hair bietet sowohl 100% Remy Echthaar als auch unterschiedliche Haarqualitäten an. Dazu gehören verschiedene Qualitätslinien, mit denen sich unterschiedliche Ansprüche und Budgets berücksichtigen lassen. Für professionelle Salons kann diese Auswahl hilfreich sein, wenn nicht jede Kundin dieselbe Art von Extension benötigt.

Welche Extensions Methode passt?

Auch die Befestigungsmethode sollte individuell ausgewählt werden. Zu den bekannten Varianten gehören Tape In, Bonding- und Clip In Extensions. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Anwendung, Flexibilität und Eignung für verschiedene Stylingwünsche.

Tape In Extensions werden mit speziellen Klebestreifen am Haar befestigt und können für eine gleichmäßige Verlängerung oder Verdichtung eingesetzt werden. Bonding Extensions werden mithilfe von Verbindungsstellen befestigt und können für Kundinnen interessant sein, die eine längerfristige Lösung wünschen. Clip In Extensions lassen sich dagegen flexibel einsetzen und wieder entfernen, wodurch sie beispielsweise für besondere Anlässe oder wechselnde Looks geeignet sein können.

Hickenbick Hair führt diese und weitere Extensions Methoden. Für Hairstylisten entsteht dadurch die Möglichkeit, nicht nach einem festen Schema vorzugehen, sondern die Methode stärker an die individuellen Voraussetzungen der Kundin anzupassen.

Farbe und Haarlänge richtig abstimmen

Ein hochwertiges Produkt allein garantiert noch keinen natürlichen Look. Entscheidend ist auch die Abstimmung auf das vorhandene Eigenhaar. Besonders die Farbe sollte möglichst genau passen, damit der Übergang zwischen Extensions und eigenem Haar unauffällig bleibt.

Auch bei der Haarlänge gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Während manche Kundinnen nur einige Zentimeter mehr wünschen, möchten andere ihre Haare deutlich verlängern. Bei einer Haarverdichtung steht dagegen häufig weniger die Länge als zusätzliches Volumen im Vordergrund.

Ein umfangreiches Sortiment kann für Salons deshalb einen praktischen Vorteil bieten. Hickenbick Hair bietet verschiedene Farbtöne und Längen sowie unterschiedliche Haarqualitäten an. Zusätzlich können Kundinnen und professionelle Anwender eine persönliche Farbberatung in Anspruch nehmen. Gerade bei besonderen Farbtönen oder wenn mehrere Nuancen kombiniert werden sollen, kann eine individuelle Beratung die Auswahl erleichtern.

Beratung vor der Anwendung

Die eigentliche Anwendung ist nur ein Teil einer professionellen Haarverlängerung. Bereits im Beratungsgespräch sollte geklärt werden, welches Ergebnis die Kundin erwartet und welche Lösung zu ihrem Alltag passt.

Dabei können Fragen zur gewünschten Tragedauer, zum Stylingverhalten und zur bisherigen Haarpflege relevant sein. Auch die Frage, ob hauptsächlich mehr Länge oder mehr Volumen gewünscht wird, sollte frühzeitig geklärt werden.

Für einen spezialisierten Anbieter ist diese individuelle Betrachtung ein wichtiger Bestandteil des Service. Hickenbick Hair ist ein familiengeführtes Unternehmen und seit mehr als 20 Jahren auf Haarverlängerungen und Haarlösungen spezialisiert.

Ein Partner für professionelle Salons

Für Hairstylisten kann die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Anbieter besonders interessant sein, wenn regelmäßig unterschiedliche Kundenwünsche erfüllt werden müssen. Ein breites Sortiment reduziert die Notwendigkeit, für verschiedene Anforderungen mit mehreren Anbietern zu arbeiten.

Hickenbick Hair arbeitet nach eigenen Angaben mit mehr als 4.000 Partner Salons zusammen. Die Produktpalette umfasst unterschiedliche Extensions-Methoden, Haarqualitäten, Farben und Längen. Damit können Salons verschiedene Kundengruppen ansprechen – von Frauen, die sich eine dezente Haarverdichtung wünschen, bis zu Kundinnen, die eine deutliche Verlängerung suchen.

Auch Unterstützung bei der Auswahl gehört zum Angebot. Persönliche Farbberatung und professioneller Kundensupport können insbesondere dann hilfreich sein, wenn eine bestimmte Haarfarbe oder Methode nicht eindeutig anhand einer Produktbeschreibung ausgewählt werden kann.

Was bei einem Extensions-Anbieter wichtig ist

Bei der Wahl eines Anbieters sollten Salons nicht ausschließlich auf den Preis achten. Ebenso wichtig sind eine konstante Haarqualität, eine ausreichende Auswahl und die Möglichkeit, verschiedene Methoden anbieten zu können.

Auch die Verfügbarkeit unterschiedlicher Haarqualitäten kann eine Rolle spielen. Nicht jede Kundin benötigt die gleiche Qualität oder denselben Umfang. Ein vielseitiges Sortiment ermöglicht es dem Salon, die Empfehlung stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen auszurichten.

Erfahrung ist ein weiterer Faktor. Wer bereits seit vielen Jahren auf Haarverlängerungen spezialisiert ist, kennt die unterschiedlichen Anforderungen, die sich aus Haarstruktur, Farbe, Länge und Anwendung ergeben können. Hickenbick Hair verbindet mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit einem Sortiment, das sowohl für professionelle Anwender als auch für private Kundinnen ausgelegt ist.

Professionelle Haarverlängerung beginnt mit der richtigen Auswahl

Eine gelungene Haarverlängerung entsteht durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Die Haarqualität muss zum gewünschten Ergebnis passen, die Farbe sollte möglichst harmonisch abgestimmt werden und die gewählte Methode muss die individuellen Voraussetzungen berücksichtigen.

Für Salons bedeutet das, dass ein guter Extensions-Partner mehr bieten sollte als einzelne Produkte. Unterschiedliche Haarqualitäten, Farben und Längen, mehrere Befestigungsmethoden sowie persönliche Beratung schaffen die Grundlage für eine individuellere Kundenbetreuung.

Hickenbick Hair bietet hierfür ein breit aufgestelltes Sortiment und mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Haarverlängerungen. Wer sich über Echthaar-Extensions, verschiedene Methoden oder die Möglichkeiten für professionelle Salons informieren möchte.

So wird die Haarverlängerung zu mehr als einer einfachen Veränderung der Haarlänge: Mit der richtigen Qualität, Methode und Beratung kann sie zu einer professionellen Dienstleistung werden, die unterschiedliche Wünsche und individuelle Looks ermöglicht.

Copyright by Hickenbick Hair