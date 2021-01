Haben Sie einen defekten Honeywell Dolphin 9500- Kein Problem! COSYS repariert

Setzen Sie in Ihrem Unternehmen den Honeywell Dolphin 9500 zur Datenerfassung in Lager oder Produktion ein? Dann wissen Sie, dass Sie dem Gerät einiges abverlangen können und es trotz des Alters zuverlässig jeden Tag Barcodes scannt. Doch was ist, wenn der Honeywell Dolphin 9500 durch einen Sturz stark beschädigt ist und nicht mehr scannt? In solchen Fällen stehen Unternehmen vor einem Problem, denn defekte Geräte kosten Zeit und Geld und stören den Betrieb. Unternehmer müssen dann entscheiden, ob sie neue Geräte kaufen oder die defekten reparieren lassen. Die Kosten einer Neuanschaffung stehen allerdings in keinem Verhältnis zu einer kostengünstigen Reparatur. Damit Sie Ihr Budget schonen und wieder voll auf Ihre Geräte zählen können, bietet COSYS Ihnen einen preiswerten Reparaturservice für Ihren Honeywell Dolphin 9500 und anderen MDE Geräten an.

COSYS besitzt eine erfahrene Technik und Reparaturabteilung mit bestens qualifizierten Mitarbeitern, die sich um die Wartung und Pflege Ihrer Etikettendrucker, Handscanner und MDE Geräte kümmern. Haben Sie ein oder mehrere defekte Geräte, können Sie diese für eine kostenlose Untersuchung zu schicken. Füllen Sie dazu unseren Servicebegleitschein aus und fügen Sie ihn Ihrer Sendung hinzu. Unsere Techniker werden Ihre Geräte umgehend untersuchen und anhand des Ergebnisses einen kostenlosen Kostenvoranschlag erstellen. Bei einer Freigabe wird das COSYS Reparaturteam Ihr Gerät mit Ersatzteilen aus unserem tausend Teile umfassenden Ersatzteillager reparieren. Dank unserem Ersatzteillager direkt vor Ort sind wir bestens auf alle Schadensarten vorbereitet, von defekten Displays, Knöpfen und Tastaturen bis hin zu nicht mehr funktionierenden Scannern und Akkus. Dadurch können wir die Reparatur immer kurz und kostengünstig gestalten, da wir das Gerät nicht an Dritte wie Hersteller senden müssen.

Folgende Dolphin 9500 Modelle konnte COSYS schon erfolgreich reparieren:

950020P-121-C20

9500200-122C30E

9500B00-121-C30

9500-B00 -221 -C20

9500-BW0-111-C30

9500200-111-C30

9500B0P-111-C30

Darüber hinaus ist COSYS in der Lage, auch andere Hersteller und Modelle zu reparieren. Dazu gehören der Datalogic Memor X3, Honeywell Dolphin 7000, Datalogic Powerscan 8000 und weitere Modelle. Eine Übersicht über unsere unterstützen Geräte finden Sie in unserer Geräteliste.

Gebrauchtgeräte bei COSYS

Sind Sie auf der Suche nach Gebrauchtgeräte? Bei COSYS können Sie generalüberholte MDE Geräte günstig kaufen oder mieten. Haben Sie alte MDE Geräte oder Handscanner, die Sie nicht mehr benötigen? COSYS nimmt sie Ihnen gerne ab und akzeptiert sie als Anzahlung für Ihre neuen Geräte.

Wenn es um Gebrauchtgeräte geht, ist COSYS Ihr Ansprechpartner. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen

