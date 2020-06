Haberkorn handelt durchdacht, auch mit foryouandyourcustomers in Feldkirch

Im Dezember 2019 ging der?Onlineshop der Haberkorn GmbH?in einer neuen Version live. Der frisch designte und dem weiterentwickelten Markenstil des Unternehmens angepasste?B2B-Shop?mit 200.000 Artikel wurde in Zusammenarbeit mit?for?you?and?your?cus?tom?ers?konzipiert und gestaltet ? eine von zahlreichen Aktivitäten rund um die Digitalisierungsinitiativen, bei deren Realisierung?foryouandyourcustomers Feldkirch?die Haberkorn GmbH bislang begleiten durfte.

Wenn Sie im Büro von foryouandyourcustomers in?Feldkirch?vorbeischauen, werden Sie Menschen treffen, die sich in ihrer Erwerbsarbeit und weit darüber hinaus dem User-Experience-Design und -Management?von digitalen Produkten und Services verschrieben haben. Sie werden Menschen treffen, die es lieben, mitzugestalten. Und Sie werden Menschen treffen, die es umso mehr schätzen, wenn das Ergebnis nicht nur schön ist, sondern Technologie, Verkaufsziele und Marke zu einem spürbar besseren Kundenerlebnis vereint. Die enge Zusammenarbeit mit Freunden in den nahe gelegenen foryouandyourcustomers-Zellen in der Schweiz und in München ergänzt diese Kernkompetenz, um für anspruchsvolle Kunden wie Haberkorn auch lokal ein leistungsfähiger Dienstleister zu sein.?

Die konkrete Projektarbeit mit Haberkorn begann bereits 2015 mit einer Analyse der Onsite-Suche. Es folgte eine intensive Zusammenarbeit unter anderem im Bereich der Konzeptentwicklung des Onlineshops und digitaler Auswahlhilfen, einer Dashboard-Lösung für Logistiksysteme, der Begleitung in SEO und Tracking, diversen Gestaltungsmaßnahmen im Rahmen der digitalen Kommunikation der Identität von Haberkorn sowie aktuellen Arbeiten an Lösungen für ein noch einfacheres Bestellen spezieller Dienstleistungen beziehungsweise im mobilen Kontext.

Nachhaltigkeit durch Wert und Wertschätzung

Ein Highlight unseres Engagements war darüber hinaus die Durchführung der?ChannelOPERA?mit 80 Kunden in Wolfurt und Leonding. Im Rahmen von zwei Abendveranstaltungen durften wir über 120 konkrete Verbesserungsvorschläge erheben, ordnen und anschließend attraktiv visualisiert der Geschäftsleitung übergeben.

Mit Sicherheit konnte so das Wissen um die Bedürfnisse und Schmerzpunkte von Haberkorn?s Kunden nochmals vertieft und klar vermittelt werden. Bis heute unterstützt das Resultat dieser kundennahen Initiative mit Übersicht und konkreten Maßnahmen in der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.?

Zwischen dem größten technischen Händler Österreichs und foryouandyourcustomers hat sich in den vergangenen Jahren eine Beziehung entwickelt, die geprägt ist von einer vertrauensvollen und verlässlichen Zusammenarbeit. Die gelebte Firmenkultur des Vorarlberger Vorzeigeunternehmens und die dort handelnden Menschen machen Haberkorn in vielerlei Hinsicht zu einem wie auf uns zugeschnittenen Kunden. Eine Wertschätzung, die auf Gegenseitigkeit beruht, wie uns Oskar Rauch, Leiter Marketing der Haberkorn GmbH, bestätigt: ?Bei Projekten mit foryouandyourcustomers kann ich mir immer sicher sein, ein Top-Ergebnis zu erhalten und das bei einer jederzeit unkomplizierten und freundschaftlichen Zusammenarbeit.??

Ein Zusammenwirken, bei dem es nicht vordergründig darum geht, Leuchtturm-Projekte aufzusetzen. Vielmehr zahlen alle Maßnahmen fortlaufend in den Erhalt und die Ausweitung eines bewährten und bereits gut funktionierenden Vertriebssystems ein. Dabei achtet man ganz bewusst darauf, dass jegliche Entwicklungen auf stabile Fundamente gebaut und somit über alle Unternehmensebenen hinweg tragfähig und nachhaltig erfolgreich sein können. Doch bei Haberkorn besitzt man auch den Mut und die notwendige Veränderungsbereitschaft, historisch gewachsene Abläufe und Organisationsstrukturen im Sinne des Unternehmenserfolges aufzubrechen und neue Wege einzuschlagen. Das Kerngeschäft von Haberkorn digital weiterzuentwickeln bedeutet bei Haberkorn zuallererst, den Status quo immer wieder infrage zu stellen und sich auch immer wieder neu mit den Kunden, neuen Geschäftsmodellen, aber auch den eigenen Stärken und Schwächen zu beschäftigen. Oder wie Günther Kapfer, Leiter Digitalisierung & E-Commerce bei Haberkorn, selbst formuliert: ?Haberkorn soll persönlich digitaler, gleichzeitig digital, aber auch persönlicher werden.?

Das Gelingen hat viele Gesichter

Als wir Ende 2015 den Firmensitz der Haberkorn GmbH in Wolfurt zum ersten Mal betraten, um die Analyse der?Onsite-Suche des Haberkorn-E-Shops?zu präsentieren, realisierten wir, weshalb das Unternehmen zu einer der erfolgreichsten Firmen Österreichs zählt. Es werden selten Kompromisse eingegangen, wenn es darum geht, das eigene Geschäft besser zu verstehen und im Sinne der Kunden auszubauen. Aber keineswegs auf eine rücksichtslose geschweige denn gierige Art und Weise. Vielmehr erlebt man Menschen, die sich wertebewusst, nachhaltig, sinnstiftend und sorgfältig jeden Tag für deren persönliche Weiterentwicklung respektive der Weiterentwicklung des Unternehmens engagieren ? man hilft und unterstützt sich gegenseitig und tut dies mit voller Überzeugung auch für Tausende von Kunden. Es geht um eine Haltung zum täglichen Arbeiten, welche wir bei foryouandyourcustomers ebenso leben und schätzen.

So entstand ein kontinuierlicher Austausch zu diversen Herausforderungen der Digitalisierung. Wertvolle Perspektiven liefern dabei immer wieder auch Impulse von Kunden und Mitarbeitenden aus den unterschiedlichen Fach- und Sortimentsbereichen. Dieser wichtige Rückkanal wird spätestens durch das passionierte Mitwirken von Evelyne Berlinger und Daniel Vetter weiter kultiviert: Noch besser zu verstehen, welche Bedürfnisse die Kunden in 17 unterschiedlichen Sortimenten haben und wie sie noch einfacher einkaufen können ist dabei das Ziel einer gelebten Testkultur bei Haberkorn.

?Aus zahlreichen Projekten der vergangenen vier Jahre mit foryouandyourcustomers aus Feldkirch könnte man viele Dinge positiv erwähnen. Begeisterung, Engagement, Know-how, Kreativität, Offenheit, Verlässlichkeit und noch so manches mehr. Noch besser auf den Punkt gebraucht ist es aber so: Wir arbeiten einfach gerne mit ihnen zusammen.? Ein Feedback von Günther Kapfer, das alle involvierten Mitarbeitenden von foryouandyourcustomers in ihrer Arbeit für und mit Haberkorn bestärkt.

Überraschend einfach entsteht im Langfristigen

Für uns und unseren Kunden Haberkorn ist spür- und erlebbar, dass die digitale Reife des Unternehmens merklich zugenommen hat. Zum einen trägt der personelle Ausbau des Onlineshop-Teams wesentlich dazu bei, für all die nutzenstiftenden Maßnahmen genügend operative Kapazität zur Verfügung zu haben. Zum anderen und allem voran aber auch, weil die Freude an dem, was entsteht und die wachsenden Kompetenzen im digitalen Umfeld jedes Vorhaben mit positiver Energie vorantreiben.

Nicht nur unter professionellen Aspekten, vor allem auch emotional ist Haberkorn für uns am Standort in Feldkirch nicht nur der erste, sondern auch ein besonderer Kunde, mit dem wir gemeinsam auch zukünftig sehr gerne für alle Haberkorn-Kunden einen spürbaren Nutzen gestalten möchten.?Wir bedanken uns herzlich bei Günther, Oskar, Thomas und allen Mitwirkenden: Evelyne, Sabine, Katharina, Sarah, Sandra, Mirjam, Verena, Belinda, Christian, Daniel, Manuel, Markus, Daniel, Rene, Roland sowie vielen großartigen Menschen mehr!

