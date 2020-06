Hallbergmoos hält zusammen: Aktionstage für Gastronomie und Einzelhandel und Radl-Rallye über 14 Tage

?Nachdem unsere traditionelle Radl-Rallye am 1. Mai wegen Corona ausfallen musste, holen wir den Event an mehreren Tagen nach. Wir wollen eine Veranstaltung für die Kinder und Eltern, die Spaß bringt und vor Ort Gutes tut?, erklärt Heiko Schmidt, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Hallbergmoos. Alexander Mademann von der Wirtschaftsförderung Hallbergmoos: ?Mit den Aktionstagen sollen zehn lokale Unternehmen exemplarisch in den Fokus rücken. Zudem kann die Aktion den örtlichen Unternehmen helfen, zumindest einen Teil der Umsatzeinbußen aufzuholen ? damit es auch künftig so ein breites Angebot bei uns gibt.?

Es gelten die allgemein bekannten Hygieneregeln und Abstandsvorgaben. Mehr Infos und Anmeldung unter: https://www.hallbergmoosinaktion.de/Aktuelles/Radlrallye-2020.html?fbclid=IwAR0__UWpQ8IWvuQkjHJQIZ3T5qhUzlHHrBOpOlGlNm9UefOifltS5v1ZQ5U