Hallo, Avenga Germany! Tschüss, Sevenval!

Köln, 3. März 2020 – Nach über 20 Jahren hat Sevenval am 25. Februar 2020 einen neuen Namen erhalten: Avenga Germany GmbH. Die Umfirmierung folgt aus dem Beitritt der Sevenval Technologies GmbH zum globalen Unternehmen Avenga. Bereits im November 2019 schloss sich Sevenval mit drei weiteren IT-Spezialisten zu der neuen Gruppe zusammen.

+++ Neue Geschäftsführung +++

Mit der Umfirmierung zur Avenga Germany GmbH wurde auch die Geschäftsführung an die globale Organisation angepasst. Sie besteht aus Thorsten May, Sascha Langfus und Katarzyna Lubieniec. May und Langfus gehörten bereits der Geschäftsführung Sevenvals an, Lubieniec war zuvor für das Avenga-Unternehmen IT Kontrakt tätig.

Jan Webering, Gründer und langjähriger CEO von Sevenval, ist nicht mehr Teil der Geschäftsführung in Deutschland. Gemeinsam mit einem internationalen Management-Team leitet Webering seit November 2019 als Global CEO die Geschäfte von Avenga weltweit.

+++ Avenga Germany & Avenga Global +++

Als Teil des globalen Unternehmens Avenga ist Avenga Germany vor allem für die Geschäftstätigkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig. Am Hauptsitz Köln und den Standorten Berlin sowie Frankfurt sind über 170 Mitarbeiter beschäftigt.

Weltweit verfügt Avenga über 19 Standorte in Europa, Asien und den USA. An diesen unterstützen rund 2.500 Fachkräfte über 350 Kunden aus Pharma- und Gesundheitswesen, Immobilien- und Automobilbranche, Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie Medien und Handel.

+++ Jan Webering (CEO) über Avenga +++

“Avenga ist ein globaler Champion für IT-Services und die digitale Transformation. Wir entwickeln innovative Lösungen für den nachhaltigen Erfolg unserer Kunden und unterstützen sie dabei, das enorme Potenzial der Digitalisierung für eine bessere und intelligentere Welt zu nutzen.

Wir vereinen die Kreativität und Innovationskraft einer Digital-Agentur mit der Umsetzungsstärke eines großen IT-Lösungsanbieters und erzielen schnell nachhaltige Ergebnisse.”