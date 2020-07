Halo Labs meldet Vertriebsupdate für Kalifornien und Oregon



Alle Zahlen in US$ und laut BDS Analytics, sofern nicht anders angegeben

Toronto (Ontario), 15. Juli 2020. Halo Labs Inc. (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Germany: A9KN) (Halo oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Einzelhandelsumsätze der unternehmenseigenen Produkte der Marke Hush in den Bundesstaaten Kalifornien und Oregon weiter gestiegen sind.

Kalifornien

Nach den jüngsten Daten von BDS Analytics erreichten die bundesstaatweiten legalen Cannabisverkäufe im Mai 2020 290 Millionen US-Dollar über bundesstaatlich lizenzierte Einzelhändler und Lieferdienste, was einem Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vormonat und einem Wachstum von 15 Prozent im Vergleich zum Mai 2019 entspricht. Der Umsatz mit Konzentraten belief sich auf 87,8 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 2,6 Prozent gegenüber dem Mai 2019, jedoch einer Steigerung von zwölf Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Verkäufe der E-Zigaretten Hush machen einen Großteil der Verkäufe der Produkte von Halo in Kalifornien aus und sind trotz des rückläufigen Trends in dieser Kategorie gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die untestierten Großhandelsverkäufe des Unternehmens sind im Juni 2020 gegenüber dem Mai 2020 von 416.000 auf etwa 700.000 Dollar gestiegen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Produkte der Marke Hush weiter wachsen werden, da das Angebot in Kalifornien erweitert wird und das Verkaufspersonal hinsichtlich neuer Ausgabestellenkunden kürzlich verstärkt wurde. Die Produkte der Marke Hush von Halo sind nun in 80 von etwa 600 Ausgabestellen im ganzen Bundesstaat erhältlich. Halo ist auf einem guten Weg, Sorten mit einem, zehn und 20 Stück Gummi in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie angereicherte vorgerollte Joints auf den Markt zu bringen und bis zum Ende des dritten Quartals 2020 eine monatliche Verkaufsrate von 1.000.000 Dollar zu erreichen.

Kiran Sidhu, CEO und Co-Founder von Halo, sagte: Die Verkäufe im Juni verdeutlichen, dass wir unsere Vision, den kalifornischen Verbrauchern qualitativ hochwertige und erschwingliche Patronen zu liefern, weiterhin umgesetzt haben. Er sagte außerdem: Wir bereiten die Markteinführung unserer unter neuer Marke vertriebenen Hush-Gummis mit neuer Verpackung, neuen Geschmacksrichtungen und einem neuen naturreinen, veganen Rezept in Kalifornien vor. Darüber hinaus erfüllen unsere Vertriebsmitarbeiter weiterhin ehrgeizige Verkaufsziele mit Wachstumspotenzial. Wir sind der Auffassung, dass jeder Vertreter seine durchschnittliche Geschäftsbasis auf 20 Ausgabestellen verdoppeln kann, was sowohl eine ausgewogene Marktdurchdringungsrate (weniger als 30 Prozent) als auch einen klaren Weg zu einem Großhandelsgeschäft mit einer monatlichen Verkaufsrate von 1 Million Dollar bedeutet. Unser Verkaufsziel für das dritte Quartal 2020 ist in greifbarer Nähe und die Ausgabestelle in North Hollywood hat noch nicht einmal eröffnet.

Oregon

Trotz COVID-19 verzeichneten die Verkäufe von Ausgabestellen in Oregon in diesem Jahr im Jahresvergleich ein konstantes zweistelliges Wachstum und im Mai 2020 ein Allzeithoch für einen einzigen Monat. Die Cannabisverkäufe in Ausgabestellen für medizinische Zwecke durch Erwachsene erreichten 103 Millionen Dollar – um 15 Prozent mehr als im Vormonat und um 87 Prozent mehr als im Vorjahr. Im aufgelaufenen Jahr erreichte der Umsatz in Oregon 414 Millionen Dollar, was einem Wachstum von 51 Prozent gegenüber demselben Zeitraum des Jahres 2019 und einer höheren Wachstumsrate als in Kalifornien entspricht.

Laut BDS Analytics stiegen die Einzelhandelsumsätze von Konzentraten der Marke Hush im Mai 2020 gegenüber dem Mai 2019 ebenfalls um 163 Prozent. Darüber hinaus sind auch die Einzelhandelsumsätze von Esswaren der Marke Hush gestiegen, die im Vergleich zum Mai 2019 im Jahresvergleich um 375 Prozent zunahmen. Die Marke Hush rangiert beim Marktanteil in der Kategorie Konzentrat in Oregon auf Platz 3 und in der Kategorie Esswaren in Oregon auf Platz 7. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die Zahlen von BDS Analytics den Marktanteil unterbewerten könnten, da sie die Verkäufe von Konzentraten der Marken Exhale und Mojave von Halo sowie die White-Label-Verkäufe von Konzentraten, Esswaren, vorgerollten Joints und Blüten des Unternehmens nicht enthalten. Die untestierten Großhandelsumsätze des Unternehmens waren im Mai und Juni relativ konstant und beliefen sich auf etwa 1,40 Millionen Dollar im Mai bzw. 1,34 Millionen Dollar im Juni.

COO und Co-Founder Andreas Met sagte: Wir haben weitere Gespräche mit White-Label-Partnern geführt, um die Kapazitäten für Gummis und Sizzurp zu erweitern. Wir stehen kurz davor, neue Gummi-Bestandseinheiten in Oregon auf den Markt zu bringen. Wir sind der Meinung, dass diese Neuerungen im Esswaren-Programm zu einem monatlichen Umsatz in Höhe von 1,7 Millionen Dollar führen könnten. Weitere Quellen für organisches Wachstum beinhalten die Erweiterung von angereicherten vorgerollten Joints, den Ausbau unseres Klon-Großhandelsgeschäfts sowie das Hinzufügen weiterer Ausgabestellen. Wir verkaufen zurzeit in 300 Ausgabestellen in Oregon – um 36 Prozent mehr als im Januar 2020 – und das Verkaufspersonal gewinnt weiterhin neue Kunden. Halo floriert inmitten des herausfordernden Umfeldes in Zusammenhang mit COVID-19.

Über Halo

Halo ist ein führendes Unternehmen für den Anbau, die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, das qualitativ hochwertige Cannabisblüten, -öle und -konzentrate anbaut, extrahiert und verarbeitet und seit seiner Gründung bereits über 5 Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Darüber hinaus hat Halo sein Geschäft durch eine erhöhte Wertschöpfung mit seinen Produkten und nun auch durch die Vertikalisierung in Schlüsselmärkte in den USA und Afrika mit der geplanten Expansion auf europäische und kanadische Märkte weiterentwickelt. Mit seinem kundenorientierten Ansatz vermarktet Halo innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien.

Kürzlich schloss das Unternehmen verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb einer Ausgabestelle in Los Angeles, 3 KushBar-Marken-Ausgabestellen, 5 Genehmigungen in Alberta, (Kanada) und Canmart Limited, die über Großhandelsvertrieb und Sonderlizenzen verfügt, die die Einfuhr und den Vertrieb von Produkten auf Cannabisbasis für den medizinischen Gebrauch (CBPMs) im Vereinigten Königreich erlauben. Halo wird von einem starken, multidisziplinären Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien, Oregon und Nevada tätig, während es in Lesotho innerhalb einer geplanten 200 Hektar großen Anbauzone über Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. international präsent ist und in Großbritannien über Canmart importiert und vertrieben werden soll.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) veröffentlicht wurden.

