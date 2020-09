Hamburg und Umland: Mehr als 68.000 Wohnungen bis 2028

Bis 2028 werden in Hamburg und Umland 68.708 Wohneinheiten neu entstehen. Insgesamt 435 Projekte sind dafür zurzeit in der GeoMap Immobiliendatenbank erfasst.

Die meisten Wohnungen innerhalb einer Entwicklung werden in Oberbillwerder ab Mitte der 2020er Jahre geschaffen. In dem dann 105. Stadtteil von Hamburg sollen rund 7.000 Wohnungen erstellt werden. Im Projekt ?Bahnhofsquartier Altona? sollen 6.000 Wohnungen, im Projekt ?Science City Bahrenfeld? 2.500 Wohnungen in Zukunft realisiert werden.

Im Stadtbezirk Hamburg Mitte werden die meisten Wohneinheiten innerhalb eines Stadtbezirks realisiert: In 72 Projekten sind 20.342 Wohnungen in Planung bzw. Umsetzung. Auf den Plätzen folgen die Bezirke Altona und Bergedorf mit jeweils 16.789 Wohneinheiten in 59 Projekten bzw. 9.745 Wohneinheiten in 27 Projekten.

Analysiert wurden die in GeoMap vorliegenden Bauprojekte nach Anzahl der geplanten Wohneinheiten im Großraum Hamburg mit Fertigstellung bis 2028.

