Hancom Works bringt Produktivität, Zusammenarbeit und selbst verwalteten Datenschutz in die Cloud

Hancom Office und Nextcloud Enterprise bieten verteilten Teams professionelle Tools für die Entwicklung von Inhalten und die Zusammenarbeit in einer sicheren privaten Cloud-Umgebung

– MS Office-kompatible Produktivitätstools mit Echtzeit-Zusammenarbeit – Selbstverwaltete Speicherkontrollen gewährleisten den Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – AWS Private Cloud ermöglicht sicheren, unternehmensweiten Zugriff

Hancom (https://www.hancom.com/main/main.do) (KOSDAQ: HAANSOFT) hat heute Hancom Works angekündigt, eine Komplettlösung, die die professionellen Office-Produktivitätstools von Hancom Office mit der sicheren, weltweit zugänglichen Nextcloud Enterprise-Kollaborationsumgebung integriert. Hancom Works wird im ersten Quartal 2021 über den AWS Marketplace verfügbar sein. Als sicheres Angebot für große und kleine Unternehmen bietet Hancom Works eine Private-Cloud-Option für Unternehmen, die aus Datenschutzgründen oder aufgrund gesetzlicher Auflagen bisher kein Cloud-basiertes Angebot in Betracht gezogen haben.

Mit Hancom Works kann ein Unternehmen ein verteiltes Team mit den Büroproduktivitäts- und Kollaborationstools ausstatten, die sie sich schon lange gewünscht haben, während sie die volle Kontrolle über die sensiblen Daten des Unternehmens behalten. Die professionellen Produktivitätstools von Hancom Office sind vollständig MS Office-konform und dennoch für Benutzer auf jeder Plattform und jedem Gerät zugänglich. Teammitglieder können per Text- und Video-Chat kommunizieren, während sie Inhalte in Echtzeit über das Nextcloud Enterprise Dokumentenspeichersystem erstellen und gemeinsam bearbeiten. Die Verwaltungs- und Managementfunktionen von Nextcloud stellen sicher, dass sich Ihre sensiblen oder regulierten Daten genau dort befinden, wo sie hingehören – und dass nur diejenigen darauf zugreifen können, die Sie dazu autorisiert haben.

„Mit Hancom Works können Unternehmen, die bisher nicht dazu in der Lage waren, die Vorteile der Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen von Public-Cloud-Angeboten zu nutzen, dies nun in einer sicheren Private-Cloud-Umgebung tun“, sagt Dr. Wonsok Yun, President of Global Business der Hancom Group. „Andere Anbieter bieten leistungsstarke Office-Produktivitäts- und Kollaborationsfunktionen in der Cloud an, sind aber für Unternehmen, die mit sensiblen Gesundheits- oder Finanzdaten zu tun haben, ungeeignet. Für Unternehmen, die unbedingt Datenschutz und Sicherheit gewährleisten müssen, bietet Hancom Works on AWS genau das, was sie benötigen – erstklassige Office-Produktivitätssoftware, erstklassige Kommunikations- und Kollaborationstools und grundsolide Sicherheit und Datenschutz in einer All-in-One-Private-Cloud-Lösung, die so skaliert werden kann, dass sie den Anforderungen des größten Unternehmens gerecht wird.“

„Für Nextcloud-Kunden füllt unsere strategische Partnerschaft mit Hancom eine wichtige Lücke“, sagt Frank Karlitschek, CEO und Gründer der Nextcloud GmbH. Es besteht eine große Nachfrage nach einer Office-Produktivitätslösung, die so ausgereift und funktionsreich ist wie Hancom Office. Viele Unternehmen benötigen eine Office-Produktivitätssuite, die einen hohen Grad an MSOffice-Kompatibilität bietet wie Hancom Office und gleichzeitig die vertraute Oberfläche bietet, die sie erwarten. Dank Hancom Office können Benutzer Dokumente von mehreren Standorten und Geräten aus öffnen, gleichzeitig bearbeiten und dann problemlos in nativen Office-Formaten speichern – in der sicheren Umgebung von Nextcloud.“

„Für Amazon WorkDocs-Benutzer, die bereits Hancom Office Online nutzen, ist die angekündigte Partnerschaft zwischen Hancom und Nextcloud noch interessanter, denn sie bedeutet, dass sie sofort die Vorteile der Nextcloud-Kollaborationsumgebung nutzen können. Sie brauchen nichts anderes zu tun, als zusammenzuarbeiten.“

Funktionalität der Cloud mit der Sicherheit von On-Premises-Lösungen

Hancom Works bietet Unternehmen die Zugangsmöglichkeiten, Produktivitätswerkzeuge und Vorteile für die Zusammenarbeit, die man normalerweise mit einem öffentlichen Cloud-Produktivitätsangebot wie MS 365 oder Google Workspace assoziiert. Es stellt jedoch sicher, dass Unternehmen, deren Datenschutz- oder regulatorische Anforderungen den Rückgriff auf Public-Cloud-Lösungen ausschließen, kontrollieren können, wo ihre Daten gespeichert sind – und wer darauf zugreifen kann (und wer nicht). Moderne Verschlüsselungs- und Sicherheitsfunktionen helfen dem Unternehmen, den Zugriff zu kontrollieren, Sicherheitsrisiken zu erkennen und sensible Daten zu schützen.

Mit der zugrundeliegenden Anpassungsfähigkeit der AWS-Infrastruktur ist es einfach, Hancom Works zu skalieren, um die Anforderungen jeder Organisation zu erfüllen, unabhängig davon, wie groß oder wie weit verteilt sie ist. Und mit der Flexibilität, die es Teammitgliedern ermöglicht, über native Desktop-, Browser- und mobilbasierte Instanzen von Hancom Office zu interagieren, kann jeder im Unternehmen effektiver arbeiten.

Preise und Verfügbarkeit

Hancom Works wird im ersten Quartal 2021 auf dem AWS Marketplace verfügbar sein. Die Preise müssen noch bekannt gegeben werden. Eine Live-Demo, die die integrierten Benutzererfahrungen von Hancom Office Online zeigt, ist auf http://demo.hancomworks.com/ erhältlich.

Weitere Informationsquellen zu Hancom

Das neueste Update für AWS re:Invent 2020 finden Sie unter https://office.hancom.com/reinvent2020

Weitere Informationen zu Hancom Office finden Sie unter https://office.hancom.com/ .

Weitere Informationen über die Hancom-Gruppe finden Sie unter https://www.hancomgroup.com/en/main

Informationen zu Nextcloud

Nextcloud Hub ist die branchenführende, vollständig quelloffene Plattform für die Team-Produktivität vor Ort. Sie kombiniert die einfache Benutzeroberfläche von Cloud-Lösungen für Einzelkunden mit den Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen, die Unternehmen benötigen.

Nextcloud Hub vereint den universellen Zugriff auf Daten über Mobil-, Desktop- und Webschnittstellen mit sicheren Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen der nächsten Generation vor Ort wie Dokumentenbearbeitung in Echtzeit, Chat und Videoanrufe, die unter direkter Kontrolle der IT-Abteilung stehen und in die bestehende Infrastruktur integriert sind.

Informationen zu Hancom

Hancom Office ist Teil der Hancom Group ( http://www.hancomgroup.com/ ). Die 1990 gegründete Hancom Group ist führend in der Schaffung innovativer Ökosysteme, die die Welt durch die technologische Konvergenz anführen werden. Sie umfasst 18 Tochtergesellschaften, die Hardware und Software anbieten und auch in der Finanzindustrie tätig sind. Es ist die Mission der Gruppe, eine „praktische Welt, eine vernetzte Welt und eine sichere Welt“ zu schaffen.

Hancom bietet seit 30 Jahren Produktivitätsanwendungen an. Zu den wichtigsten internationalen Partnern zählen Samsung, Google, Amazon Web Services, Polycom, Mail.ru (Russland), iFLYTEK (China) und Fibercorp (Argentinien).

