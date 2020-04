Handbuch, um gestärkt aus der Corona-Krise herauskommen

In Zusammenarbeit mit den FranchiseMachern entwickelte die Business Community das Krisenhandbuch für Unternehmer/innen und Manager/innen. Es enthält Anregungen und konkrete Lösungen, um unter den stürmischen Bedingungen der Corona-Krise dabei zu unterstützen die Unternehmen erfolgreich am Laufen zu halten ? in Verantwortung für sich selbst, die Familien, Mitarbeiter, Kunden, Partner und Lieferanten. Es wurde geschrieben für alle, die jetzt und in einer nächsten Krisensituation noch besser vorbereitet sein möchten, um Herausforderungen bestmöglich zu meistern und mit diesen Erfahrungen ihre Unternehmensentwicklung zukunftsorientiert zu gestalten.

Für spätere Krisen lernen

Das Krisenhandbuch entsteht inmitten der Corona-Krise. Seit März 2020 drehen sich die Tage schneller als gewohnt. Eventuell mag schon jetzt manches Wissen veraltet wirken, was noch vor wenigen Tagen brandneu und sehr wichtig war. Den Herausgebern des Krisenhandbuchs ist es enorm wichtig, diesen Wissensschatz an Anregungen und konkrete Lösungen auch in Zukunft zu erhalten und entsprechend sich verändernder Anforderungen weiter zu entwickeln. Die nächste Krise kommt bestimmt und so kann jederzeit wieder auf diesen Erfahrungsschatz zur Stärkung oder Rettung der Unternehmen zurückgegriffen werden.

Die Wurzeln der beiden Herausgeber Eugen Marquard und Dieter C. Nass liegen in der Filial- und Franchise-Wirtschaft. Gerade jetzt in dieser Krise erfahren wir alle einmal mehr, wie sich die aus einer Vielzahl von Unternehmern zusammensetzenden Partnerschaften und Kooperationen bewähren. Sie besinnen sich auf das, was ihre wahre Stärke ausmacht: die unternehmerische Power jedes Einzelnen in Verbindung mit einer starken Gemeinschaft.