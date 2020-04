Handelsverband: Auflagen für den Handel müssen wirtschaftlich bleiben

Handelsverband: Auflagen für den Handel müssen wirtschaftlich bleiben

HDE-Hauptgeschäftsführer Genth spricht sich für schnelle Öffnung aller Geschäfte aus

Osnabrück. Wenn die gesundheitlichen Abwägungen es hergeben, müssen so bald wie möglich alle Geschäfte wieder öffnen dürfen, forderte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Allerdings: “Die Öffnung der Geschäfte darf nicht an faktisch oder wirtschaftlich unerfüllbare Forderungen geknüpft sein. Es dürfen sich daraus keine zusätzlichen Verluste für den Handel ergeben”, so Genth weiter.

Am Mittwoch kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammen, um über eine Lockerung der Corona-Maßnahmen zu beraten.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4570731

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell