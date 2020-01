Handelsverband: “Wo der Handel stirbt, sterben Stadtzentren und Dorfgemeinschaften”

Handelsverband: “Wo der Handel stirbt, sterben Stadtzentren

und Dorfgemeinschaften”

HDE legt Elf-Punkte-Plan vor / Städte- und Gemeindebund unterstützt Forderung

nach niedrigeren Handelsmieten

Osnabrück. Angesichts immer weiter abnehmender Kundenzahlen hat der

Handelsverband Deutschland (HDE) in einem Brief an Bundesinnenminister Horst

Seehofer vor dramatischen Folgen gewarnt. “Die Probleme der Händler bringen

ganze Innenstädte ins Wanken. Wo der Handel stirbt, sterben Stadtzentren und

Dorfgemeinschaften”, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Das berichtet die

“Neue Osnabrücker Zeitung” (NOZ), der der Brief vorliegt. Genth bezeichnete den

Handel gerade in ländlichen Regionen als “Kitt für die gesamte Gesellschaft”, da

sich drei Viertel der Händler überbetrieblich für das Gemeinwohl engagieren

würden. Das finanzielle Engagement inklusive aller Sach- und Geldleistungen

beliefe sich geschätzt auf etwa eine Milliarde Euro im Jahr.

“Auch mit Blick auf diese gesellschaftliche Funktion des Handels ist es von

größter Dringlichkeit, dass Politik und Gesellschaft zeitnah die Weichen richtig

stellen, um den Handel in der gesamten Fläche als Innenstadt- und Heimatpfleger

zu erhalten”, forderte Genth weiter. Um Leerstände zu vermeiden, sieht der

Handelsverband auch Immobilienbesitzer in der Pflicht. In einem Elf-Punkte-Plan

für attraktivere Innenstädte, den der Handelsverband ebenfalls an den

Bundesminister schickte, warnt er: “Sinkende Umsätze im stationären Handel

werden bei gleichbleibenden oder steigenden Fixkosten zukünftig immer häufiger

zu Leerständen in den Innenstädten führen.” Eine Ursache seien die vielfach

starren Mieten für Ladenlokale, die in Zeiten von Umsatzverlusten einzelner

Handelsbranchen nicht mehr in die Zeit passten. “Handel und Immobilieneigentümer

müssen deshalb wieder zu einer Mietpartnerschaft zusammenfinden.”

Unterstützung erhält der Handelsverband hier vom Deutschen Städte- und

Gemeindebund. “Insbesondere Eigentümer von Handelsimmobilien sind aufgerufen,

eine angemessene Mietpreispolitik zu betreiben und neue Formen, wie etwa

frequenzabhängige Mietstaffelungen, umzusetzen”, forderte Hauptgeschäftsführer

Gerd Landsberg gegenüber der NOZ. Das könne den inhabergeführten Einzelhandel

unterstützen und im Ergebnis zu einer Stabilisierung der Innenstädte, der

“Visitenkarte der Stadt”, beitragen.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4488092

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell