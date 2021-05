Handwerkliche Expertise und Einsatz moderner, wirtschaftlicher C-Technologie im Modellbau

Das junge Berliner Unternehmen craft by creatives setzt auf solide Jahrzehntelange Erfahrung im Handwerk und den Einsatz neuer, wirtschaftlicher CAD/CAM Systeme – hier: Einsatz von Rhinoceros und BobCAM für Rhinoceros bei der Entwicklung eines Alltagsgegenstandes.

craft by creatives ist ein junges Unternehmen mit dem Schwerpunkt Technischer Modellbau in all seinen Facetten und Teil einer Gemeinschaftswerkstatt aus interdisziplinär arbeitenden Handwerkern, Architekten und Designern in Berlin ? Lichtenberg. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung als Modellbauer entwickelt und baut der 2021 gegründete Betrieb Einzelstücke (und Kleinserien) im Bereich Architekturmodellbau, Designmodell- und Prototypenbau sowie Kunstrealisierung und ist im Bereich Visualisierung aktiv.

Modelle machen Architektur und Design mit allen Sinnen begreifbar. Plastizität und Wirkung eines Objekts werden in einer Zeichnung oder Animation niemals so realitätsgetreu veranschaulicht, wie dies mit einem physischen Modell möglich ist.

Bei der Herstellung vielfältigster Modelle werden bei craft by creatives Synergien aus verschiedenen Gewerken genutzt. Digitale Anwendungen (CAD, CAM, CNC, Lasercut, 3D-Druck) und klassisches Handwerk werden effizient kombiniert.

Für den angebotenen Service sind CAD- und CAM-Softwareanwendungen von der Datengrundlage über die virtuelle Konstruktion und maschinengesteuerte Herstellung bis zum fertigen Produkt essenziell.

Die Nutzung von Rhinoceros zur CAD-Konstruktion und die einfache Implementierung von BobCAM für Rhinoceros in die CAD-Software zur Ansteuerung der CNC-Fräsmaschine stellen dabei einen integralen Pfeiler beim professionellen Arbeiten auf höchstem Niveau in diesem vielschichtigen Handwerk dar.

Das hier gezeigte Gehäuse für eine Fernbedienung wurde in Rhinoceros konstruiert (Abb. 1 – Virtuelle Konstruktion des Gehäuses in Rhinoceros.). Es besteht aus zwei Hälften einer komplexeren Form, die verschraubt werden können. BobCAM für Rhinoceros generiert die Fräsbahnen (Abb. 2 – Berechnete Fräsbahnen in BobCAM zur maschinellen Fertigung der Bauteile.), wobei verschiedene bereits im Programm angelegte Fräsjobs als Grundlage dienen. Auch ermöglicht das CAM-Programm sehr realitätsnahe virtuelle Simulationen des Fräsjobs, sodass Fehler im tatsächlichen Herstellungsprozess auf der Maschine minimiert werden können.

Die Bauteile wurden dann auf einer CNC-Fräse aus Kunststoff (POM) hergestellt und abschließend gefügt (Abb. 3 – Herstellung der Bauteile auf der CNC-Fräse.). Die verwendete Kombination aus Software und Maschine erlaubt feinste Arbeiten, sodass neben der einzubauenden Elektronik auch die Drückfunktion der Fernbedienung originalgetreu umgesetzt werden konnte (Abb. 4 – Probefügen der Elektronik im noch nicht fertigen Bauteil auf der CNC-Fräse. und Abb. 5 – Fertiges Fernbedienungsgehäuse mit Drückfunktion.).

Bei dieser Art von hochindividuellen Produkten, die bei craft by creatives hergestellt werden kön-nen, sind oft kurzfristige Anpassungen notwendig. Die direkte Verbindung von CAD und CAM mittels ?Plug-In? erlaubt dabei auch noch während der Herstellung eine schnelle, flexible und zuverlässige Reaktion bei Sicherstellung einer hohen Qualität des Endprodukts.

Rhinoceros hat sich bei bisherigen Modellbauarbeiten über die Jahre bewährt und wird auch im neuen Betrieb fast ausschließlich als CAD-Programm genutzt: Es ist vielseitig, anpassbar und wird fortlaufend weiterentwickelt.

BobCAM für Rhinoceros ist hingegen neu im Betrieb, konnte aber sofort überzeugen: Es ist leicht zugänglich, bietet eine Vielzahl an komfortablen Funktionen und ist ein deutlicher Fortschritt zum bisher genutzten CAM-Programm.

Die beiden Softwarepakete wurden über den Händler MecSoft Europe GmbH bezogen. Postprozessoren für die CNC-Maschinen können dank der in der Software vorhandenen Vorlagen und der Unterstützung von MecSoft Europe GmbH mit geringem Aufwand selbst geschrieben werden.

craft by creatives | rené marx & marian horstmann gbr | herzbergstraße 124 | 10365 berlin

www.craftbycreatives.de | info@craftbycreatives.de | +49 (0)30 – 89 65 19 79

