Handwerkskammertag Land Brandenburg: Handwerk begrüßt die Zurücknahme des Beschlusses zur Osterruhe

Die von Bund und Länder am 22. März beschlossene Osterruhe, wonach der kommende Gründonnerstag und Karsamstag als Ruhetage definiert werden sollten, wurde heute wieder zurückgenommen.

Dazu sagt Robert Wüst, Präsident des Handwerkskammertages Land Brandenburg: ?Die Rücknahme des Beschlusses ist richtig und zeugt von Größe. Die übereilte Festlegung zusätzlicher Schließtage wurde auch vom Handwerk kritisiert und hat viele Betriebe stark verunsichert. Fleischer und Bäcker hatten Produktionsumstellungen bereits eingeleitet, Friseure und Kosmetiker Terminvereinbarungen verlegt und Baubetriebe ihr Baustellenmanagement schon angepasst. Es sind unnötige Kosten entstanden, die unsere Betriebe in einer ohnehin schwierigen Situation zusätzlich belasten. Auch das Vertrauen in die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung hat durch den unüberlegten Schnellschuss schweren Schaden genommen. Unsere Betriebe brauchen jetzt wieder Verlässlichkeit, die sich von einem ?weiter so? verabschieden und Perspektiven ermöglichen. Es rächen sich die Versäumnisse beim Impfen, Testen und in der digitalen Kontaktnachverfolgung. Alle Lebensbereiche sind betroffen und viele Unternehmensexistenzen stehen auf dem Spiel. Unsere Handwerksbetriebe übernehmen Verantwortung durch Arbeiten nach Hygienekonzepten und durch Testen ihrer Mitarbeiter. Jetzt müssen der perspektivlose Lockdown-Modus endlich verlassen und wieder Schritte in eine normale Geschäfts- und Betriebstätigkeit gefunden werden.?

Über den Handwerkskammertag Brandenburg

Der Handwerkskammertag Brandenburg ist ein Zusammenschluss der Handwerkskammern Cottbus, Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg und Potsdam. Er vertritt die Interessen von rund 40.000 Handwerksbetrieben und ihren mehr als 160.000 Beschäftigten, die jährlich einen Umsatz von knapp 14 Milliarden Euro erwirtschaften.

Der Handwerkskammertag setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche im Land Brandenburg ein und bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks.

www.hwk-cottbus.de? ? ? ? ? ? ? ? ?

www.hwk-ff.de ????????????

www.hwk-potsdam.de

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.400 Mitgliedsbetrieben und ihren mehr als 70.500 Beschäftigten in über 150 Gewerken.

Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.

Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.

www.hwk-potsdam.de