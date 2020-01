Handwerkzeughersteller Wiha mit Produkt- & Displayneuheiten auf EISENWARENMESSE KÖLN vom 01.- 04. März 2020

„Wiha verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, von dem wir überzeugt sind. Nach dem Motto ‚Vom Zeichenbrett bis zur Ladentheke‘ verfolgen wir die Produktentwicklung-, Herstellung und schließlich optimale Vermarktung und Präsentation bis zum Schluss. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Weg Zusatzumsatz im Handel generieren wird und für eine nachhaltige Markenentwicklung sorgt“, führt Wiha Marketingleiter Mario Sommer aus. Unterstrichen wird dies auch von der erst kürzlich neu eingeführten Produktgruppe der Zubehörteile, die vor allem durch ihr cleveres Verpackungsdesign punktet. Dies erleichtert nicht nur die Lagerung und Organisation im Handel, sondern ebenso die attraktive Präsentation im Shop.2018 sorgte pünktlich zum Messesauftakt in Köln die Einführung des E-Schraubendrehers speedE® für Furore. Ein Jahr später präsentierte Wiha die ElectricVario Family unter dem Motto „Profi-Fußball“. Das umfangreiche System kombiniert eine Vielzahl an Schraubwerkzeugkomponenten inklusive Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeiten (www.wiha.com/evf). Es verspricht Profianwendern und Handel eine Art erweiterbares Baukastenprinzip um eine Vielzahl von Schraubaufgaben abdecken zu können.Wiha verspricht auch in diesem Jahr zu Messebeginn neue Lösungen, die maßgeschneidert für ihre Zielgruppen „genau ins Schwarze treffen“, wie sich Sommer ausdrückt. Weiter wird verraten: „Es werden wieder neue Mannschaftskollegen für die Wiha ElectricVario Family hinzukommen, die diese noch leistungsstärker machen. Die Gesundheit der Anwender, ihre Effizienz und Sicherheit stehen dabei immer im Vordergrund. Unsere Highlights verraten wir allerdings erst am 1. März in Köln. Unser Ziel war es, auf unseren Messeauftritt 2018 hinsichtlich Standdesign, Produktangebot und Präsentation „noch einen drauf zu setzen“ – und dies wird uns auch gelingen.“2018 erhielt die Messe-Neuheit Wiha speedE® die begehrte Branchenauszeichnung EISEN INNOVATION Award. Für seine herausragende Marken,- Kommunikations- und Designarbeit der letzten Jahre erhielt Wiha außerdem den Red Dot „Best of the Best“ Brand Award 2019 als „Best Tools Brand“ 2019. Erfahren Sie mehr über die diesjährigen Messehighlights und den Markenauftritt am Wiha Messestand in Halle 10.1 Stand F004/G005 der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE mit über 2700 Ausstellern aus 58 Ländern in Köln.