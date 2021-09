Hannes Kernert: Mit Immobilien und Sachwerten zur idealen Geldanlage

Der Dresdner Gesch?ftsmann Hannes Kernert ist Fachmann f?r Verm?gensanlagen. Mit seiner Firma AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH (http://avestareal.de/) vermittelt er Immobilien, Beteiligungen und Sachwerte, die sich aufgrund ihrer Rendite besonders gut zur l?ngerfristigen Investition eignen. Herr Kernert registriert seit einiger Zeit ein gesteigertes Interesse an diesen Formen der Verm?gensanlagen, was durchaus erkl?rbar ist: In Zeiten von Negativzinsen und Inflation fragen sich viele Menschen, wie sie ihr Verm?gen heute noch sinnvoll anlegen und damit absichern k?nnen. Hannes Kernert erkl?rt im Folgenden, auf welche Dinge zu achten ist und welche Investitionen sich am meisten lohnen.

WARUM SOLLTE MAN VERM?GEN INVESTIEREN?

Darauf, dass man sich nicht nur auf die Rentenversicherung verlassen sollte, muss Hannes Kernert nicht extra hinweisen. Wer bei seinem Unternehmen AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH anfragt, hat bereits verstanden, dass es in unserer Zeit wichtig geworden ist, selbst f?r die eigene Zukunft zu sorgen. Allerdings gibt es auf Tagesgeldkonten, Sparb?cher und Bausparvertr?ge kaum noch Zinsen. De facto verliert man sogar Geld bei diesen Anlageformen, so Hannes Kernert. Denn durch die Inflation verliert das angesparte Geld an Wert und wird mit der Zeit eher weniger als mehr. Aus diesem Grund ist jeder Sparer angeraten, sein Verm?gen klug zu investieren. Eine langfristige Investition bringt dabei den gr??ten Gewinn, deswegen sollte jeder, der investieren will, sich unbedingt vorab gut informieren und von Fachleuten beraten lassen.

WELCHE M?GLICHKEITEN ZUR VERM?GENSANLAGE GIBT ES?

Neben den schwankungsabh?ngigen M?glichkeiten, die Aktien bieten, gibt es eine Reihe von Anlagem?glichkeiten, deren Wertschwankungen ?berschaubar oder gar nicht vorhanden sind, erkl?rt Hannes Kernert von AVESTA REAL. Immobilien, wenn man sie mit Bedacht ausw?hlt, eignen sich hervorragend zur langfristigen Kapitalanlage. AVESTA REAL bietet beispielsweise ausgew?hlte Immobilien in und um Dresden und Leipzig. Diese beiden Standorte wurden ausgew?hlt, weil sich die Nachfrage und somit der Wert von Immobilien in stetiger Weise steigert. Anders als in den „Boomtowns“ wie Berlin, M?nchen oder Stuttgart gibt es in den sogenannten B-Standorten wie Leipzig und Dresden kaum Investoren aus dem Ausland. Deswegen sind Immobilien hier noch bezahlbar und bieten sich bei entsprechender Qualit?t als gute Kapitalanlage geradezu an. Aber auch andere, bewegliche Sachwerte eignen sich hervorragend als Anlageobjekte, f?gt Hannes Kernert hinzu. Dies sind beispielsweise Edelmetalle wie Gold und Silber, deren Preise zwar schwanken, die sich langfristig aber dennoch als gute Anlagem?glichkeit erweisen. Vor allem aber haben sich nach Herr Kernert Erfahrung Diamanten als Investitionsobjekte bew?hrt. Sie k?nnen einfach erworben werden und ?berstehen schadlos jede m?gliche Krise an den Finanz- und Wirtschaftsm?rkten. Im Grunde, erl?utert Hannes Kernert, sind Diamanten buchst?blich die h?rteste W?hrung der Welt, weswegen er sie gerne als Anlagem?glichkeit empfiehlt. Als weitere Sachwerte, die eine Investition lohnen, sind Kunstwerke und Anteile an landwirtschaftlichen Nutzfl?chen und Forstfl?chen zu nennen.

WELCHE ANLAGEM?GLICHKEITEN EIGNEN SICH F?R WEN?

Wer in Aktien investieren m?chte, muss sich dessen bewusst sein, dass diese Form der Kapitalanlage gute Nerven braucht. Aus Erfahrung wei? Hannes Kernert von AVESTA REAL, dass viele Menschen, die ihr Verm?gen anlegen m?chten, sich vor den st?ndigen Risiken und Schwankungen des turbulenten Aktienmarktes scheuen und nach Alternativen suchen, die keine st?ndige Aufmerksamkeit erfordern. Diese Anleger sind mit der Investition in Immobilien und Sachwerten weitaus besser beraten. Die von der AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH angebotenen Immobilien rechnen sich ab dem Tag des Erwerbs, weil die Mieteinnahmen die Zins- und Tilgungskosten decken oder sogar ?bersteigen. Letztlich besitzt man mit einer Immobilie auch die M?glichkeit eines sicheren Eigenheims, dass einem niemand nehmen kann. Als empfehlenswert erachtet Hannes Kernert auch eine Kombination verschiedener Anlagem?glichkeiten, beispielsweise in eine kleinere Immobilie und in Diamanten. So ist der Anleger auf der sicheren Seite, und das langfristig.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN BEI DER INVESTITION IN IMMOBILIEN UND SACHWERTE?

Sachwerte wie auch Immobilien unterliegen auch einer Wertschwankung. Der Weg ihres Wertes geht anders als bei Aktien stetig nach oben – gerade in den letzten Jahren, wie Hannes Kernert von AVESTA REAL feststellt. Deswegen eignen sich Immobilien und Sachwerte besonders gut zur langfristigen Kapitalanlage. Wer kurzfristig verkaufen will oder muss, der hat trotzdem keinen gro?en Verlust zu erwarten, was f?r Hannes Kernert einen unsch?tzbaren Vorteil dieser Anlageformen gegen?ber der Anlage in Aktien darstellt. Das einzige Risiko, das man bei dieser Form der Kapitalanlage eingehen kann, ist, dass man schlecht beraten wird, f?gt Hannes Kernert hinzu. Der Anleger sollte sich unbedingt den Rat eines erfahrenen Experten einholen, bevor er investiert – schlie?lich geht es hier um das eigene Verm?gen, welches man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen m?chte. Vor allem beim Kauf von Anlagediamanten ist es f?r den Laien nahezu unm?glich, den tats?chlichen Wert eines Steins zu bestimmen. Hier helfen Zertifikate, die ein jeder Anlagediamant mitbringen sollte und der genau Aufschluss ?ber die Eigenschaften des Steins geben. Erwerben kann man Anlagediamanten am besten direkt beim beratenden Experten. Hannes Kernert bietet mit AVESTA REAL Anlegern die M?glichkeit, Diamanten direkt und seri?s ?ber eine Plattform auszuw?hlen und anschlie?end zu erwerben.

WAS VERSTEHT MAN UNTER WAGNISKAPITAL?

Eine weitere M?glichkeit der Kapitalanlage besteht im Investment in eine Neugr?ndung, erkl?rt Hannes Kernert. Die Zukunft eines Landes wie Deutschland und seiner Bewohner h?ngt in entscheidendem Ma? von technologischen Spitzenleistungen und Unternehmenskonzepten ab, die auch international bestehen k?nnen. Damit sich diese Leistungen und Konzepte am weltweiten Markt durchsetzen k?nnen, ben?tigen sie zu Beginn entsprechend finanzielle Unterst?tzung.

Firmen wie die AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH (http://avestareal.de/) engagieren sich mit Kapital und Know-how bei jungen, innovativen Unternehmen. Es kann sich hierbei um Existenzgr?ndungen handeln oder auch um Gesch?ftserweiterung. ?blich ist der Einsatz eines sogenannten Wagniskapitals in einer H?he bis zu 50 Prozent des jeweiligen Stammkapitals.