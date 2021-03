HANNOVER MESSE Digital Edition 2021 – cab macht Kennzeichnung virtuell erlebbar

Um diese Sendung live zu verfolgen, braucht es lediglich ein Gerät mit Internetzugang und -browser, ein HANNOVER MESSE eTicket und dessen Registrierung online. Die Teilnehmer erwartet ein rund 25-minütiger Überblick über die Möglichkeiten der Verpackungs- und Produktkennzeichnung. Hierbei wird der cab Schulungsleiter Thomas Rudolphi erfolgsentscheidende Fragen klären.

In Ergänzung dazu zeigt cab im Ausstellerbereich der offiziellen Messeseite 17 Geräte und Systeme für jede Anwendung. Jede Branche stellt spezifische Anforderungen an die Kennzeichnung, jede Aktivität einer Wertkette gibt eigene Rahmenbedingungen vor. Dennoch sind die Schlüsselanliegen der Anwender von cab Geräten im Grundsatz dieselben: Informationen, ob auf Etiketten gedruckt oder als Direktmarkierung auf Bauteilen oder Werkstücken, müssen eindeutig lesbar sein. Die von cab bereitgestellte Hardware muss am Einsatzort einwandfrei funktionieren. cab bietet beides: Lösungen vom einfachen Desktopgerät bis zum modularen System zur Integration in automatische Produktionsanlagen, stabil konstruiert und hochwertig verarbeitet. Diese ermöglichen eindeutige Beschriftung, dazu automatisierte Prozesse und Vernetzung:

– Systeme für automatisiertes Drucken und Etikettieren in einem Arbeitsgang in Pack- oder Fertigungslinien, auch von Laborproben

– Geräte zum schnellen automatisierten Etikettieren bedruckter Etiketten

– Thermodrucker für den Druck kleiner bis großer Etikettenvolumen, auch zweifarbig oder beidseitig, oder für das Beschreiben von RFID-Etiketten

– Module zur Integration in Anlagen, die automatisiert drucken und die bedruckten Etiketten zum Beispiel für die Applikation durch ein cab Etikettiergerät vorhalten

– Lasersysteme zum Direktbeschriften von Bauteilen oder Werkstücken aus Metall oder Kunststoff, dauerhaft und resistent gegen Umwelteinflüsse, Lösungsmittel oder Abrieb

