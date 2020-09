HanseGarnelen stellt neues Markenlogo vor

Die HanseGarnelen AG präsentiert mit ihrem neuen Logo einen weiteren Teil ihres neuen Markendesigns. Als Pionier für frische Garnelen und einer Zucht nach sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Kriterien übernimmt und demonstriert HanseGarnelen beispielhaft Verantwortung für eine zukunftsfähige Welt. Das Unternehmen aus Hamburg verbindet gesellschaftliche Verantwortung und eine umweltbewusste, artgerechte Zucht mit wirtschaftlichem Erfolg.

HanseGarnelen signalisiert mit dem neuen Logo, dass Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung in Zukunft wichtige Faktoren sein werden. “Verbraucher legen zunehmend Wert darauf, dass frische Garnelen auf eine Art und Weise gezüchtet werden, die mit den Wertvorstellungen der Verbraucher vereinbar sind”, sagt Vorstand Rupert Baur. “Unser Anspruch ist hoch. Das Wohl der Tiere und ökologische Grundsätze sind unser Antrieb und individueller Anspruch zugleich.”

HanseGarnelen stimmt alles auf die biologischen Bedürfnisse der frischen Garnelen ab. Die neue visuelle Identität unterstützt die zentralen Markenwerte der HanseGarnelen AG: Eine gesunde Garnele, produziert in höchster handwerklicher Qualität, aus einer möglichst artgerechten Zucht, ganz ohne den Einsatz von Antibiotika und Chemikalien. “Das moderne Design hilft uns, unsere Vision, Identität und unser Tun als Pionier zu unterstreichen. Es steht für Nachhaltigkeit, Verantwortung, Transparenz und Innovationskraft”, erläutert Vorstand Rupert Baur die präzise, moderne und kraftvolle Darstellung. “Unser Claim “natürlich, regional, frisch” ist nicht nur typografisches Element, wir nehmen ihn sehr ernst!”

Die Farbwelt ist elegant. Mit transparentem Hintergrund, dem gezielten Einsatz der Logofarben orange und blau ist die Farbpalette klar und übersichtlich. Das Blau charakterisiert die Frische der Garnelen und das leuchtende orange die Lust auf den Genuss nach der Zubereitung. Im Inneren des Logos steht die stilisierte Garnele als Symbol für den nordischen, frischen Touch. Die Typografie ist geprägt durch eine klare geometrische Linienführung und steht für beste Lesbarkeit und Funktionalität.

Für die HanseGarnelen AG war es wichtig, frühzeitig mögliche Interessenten und zukünftige Kunden in den Prozess der Logofindung einzubinden. Für Vorstand Rupert Baur ist die Prämisse erfüllt: “Wir haben in diesem Prozess ein noch besseres Gefühl für die Wünsche und Bedürfnisse zukünftiger Kunden erhalten. Das Logo kommuniziert nicht nur den Unternehmensnamen, sondern auch die Eigenschaften, für die wir stehen. HanseGarnelen produziert nah am Verbraucher mit kurzen Transport- und Lieferwegen. Mit unseren frischen Garnelen kommt Qualität aus der Region direkt vom Wasser auf den Teller. Frische Garnelen sind ein einzigartiger Genuss.”

