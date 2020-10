HanseVision vertieft Beziehung mit Microsoft durch zusätzliche Gold- und Silver-Kompetenzen

Bis 2018 etablierte der Spezialist für digitale Zusammenarbeit HanseVision bereits Microsoft Partnerschaften mit Gold-Kompetenzen in den Kategorien Collaboration and Content, Application Development und Messaging. In den vergangenen zwei Jahren sind vier neue Gold- sowie weitere Silver Kompetenzen dazugekommen, womit die Anzahl der wichtigen Microsoft Gold-Zertifizierungen auf insgesamt sieben gestiegen ist.

Die HanseVision ist aktuell Microsoft Partner mit Gold Kompetenzen in den Bereichen:

Application Development

Cloud Productivity

Collaboration and Content

Communications

Messaging

Cloud Plattform

Datacenter

Die Microsoft Partnerschaft mit Silver Kompetenzen hat die HanseVison in den Bereichen:

Data Analytics

Windows and Devices

Security

HanseVision und Microsoft kooperieren bereits seit Gründung der HanseVision und sind somit seit mehr als 20 Jahren verbunden. HanseVision ist mit sieben Gold-Kompetenzen innerhalb der Bechtle Gruppe einer der Top Microsoft Partner. Auch im Vergleich mit anderen IT-Dienstleistern der Größenordnung ist dies einen hohe Anzahl an Microsoft Gold-Kompetenzen.

?Als HanseVision beschäftigen wir uns seit 1999 mit Zusammenarbeitslösungen von Microsoft. Über die Jahre sind immer neue Lösungen von Microsoft entstanden. Die Geschwindigkeit, mit der neue Tools am Markt erscheinen, sowie die Verknüpfung der einzelnen Lösungen untereinander erfordert ein Höchstmaß an Flexibilität und technischem Verständnis. Darüber hinaus ist die Fähigket zentral, prozessorientiert zu denken und sich in die Problemstellung und Herausforderung beim Kunden hineinversetzen zu können. Ich freue mich und bin stolz, dass wir die Qualifikation in unseren Fokusthemen Cloud, Collaboration, Messaging, Communication und Application Development auch in diesem Jahr wieder durch Microsoft bestätigt und zertifiziert bekommen. Mit sieben Gold-Kompetenz- und drei Silver-Kompetenz-Zertifizierungen können unsere Kunden sicher sein, dass wir die fachliche und technische Kompetenz haben, sie auf höchster Ebene zu beraten und Lösungen entsprechend ihrer Anforderungen bereitzustellen.?

Dirk Becker, Bereichsleiter Collaboration, HanseVision GmbH.

Microsoft Kompetenzen schaffen Transparenz und Anbietervergleichbarkeit für Kunden und Partner

Die Microsoft Partnerschaft mit Gold-Kompetenzstatus ist ein wichtiges Gütesiegel und zeichnet Unternehmen aus, die den höchsten Anforderungen von Microsoft entsprechen. Unternehmen, die diese Auszeichnung erhalten, bekommen von Anfang an Zugang zu den neuesten Microsoft Technologien, sie können eigene Anwendungen und Applikationen für die Microsoft Produktlandschaft zur Verfügung stellen und selbst entwickeln. Zusätzlich dienen die Microsoft Kompetenzen Kunden als Orientierung und garantieren die Fachexpertise in den zertifizierten Bereichen.

Die Anforderungen für die Gold-Zertifizierung setzen sich aus technischen Fachkenntnissen der Mitarbeiter sowie unternehmensspezifischen Anforderungen zusammen. Die Voraussetzungen werden erfüllt, wenn mehrere Mitarbeiter*innen ein entsprechendes Training im jeweiligen Fachbereich durchlaufen haben und ihre erlangten Kenntnisse in Prüfungen beweisen konnten. Die unternehmensspezifischen Anforderungen für einen Gold-Status sind erfüllt, wenn mindestens fünf Referenzen von Kunden für den jeweiligen Kompetenzbereich vorliegen.

Auch die Microsoft Partnerschaft mit Silver-Kompetenz ist ein wichtiges Gütesiegel von Microsoft und bietet Kunden einen glaubwürdigen Beleg für die hohe Konsistenz der Fähigkeiten, die Einsatzbereitschaft und die Fachkenntnisse der HanseVision.

Über HanseVision

Seit 2011 ist HanseVision ein Unternehmen der Bechtle Gruppe. An den Standorten Hamburg, Karlsruhe, Neckarsulm, München und Bielefeld beschäftigt HanseVision über 100 Mitarbeitende. Als Spezialist für digitale Zusammenarbeit und Prozesse hilft HanseVision Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern, die Potenziale mobiler Arbeit, der Cloud und des digitalen Arbeitsplatzes auf Basis der Microsoft Kollaborationsplattform optimal zu nutzen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Know-how, Lösungen und Tools, die sie auf dem Weg zu einem agilen, erfolgreichen Unternehmen nachhaltig unterstützen und bringt dabei Mensch, Technik und Organisation erfolgreich zusammen. Unter dem Motto ?Zusammenarbeit 4.0″ steht der Anwender im Fokus. SharePoint, Exchange, Skype for Business, Yammer, Delve und weitere Microsoft 365 Applikationen dienen in Kombination mit Wizdom Intranet, Nintex, ServiceNow und Microsoft Azure als optimale Lösungsplattform.

www.hansevision.com