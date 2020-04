Happy Birthday Verlegerin Karin Huss

Der 1. Mai ist im Münchener HUSS-VERLAG immer ein Tag zum Feiern, denn Verlegerin Karin Huss hat Geburtstag und wird heuer 75 Jahre jung. Die gebürtige Thüringerin unterrichtete als ausgebildete Pädagogin und Psychologin mit Herzblut junge Menschen im Schuldienst, bis sie im Jahr 1975 gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Huss den HUSS-VERLAG in München gründete und über Jahrzehnte prägte. In den Anfängen betreute sie im Verlag das Lektorat und schuf unter anderem das erste Verzeichnis der Omnibusunternehmen mit vielen für die Branche nützlichen Detailangaben. Dieses Produkt bildet auch heute noch den Adresspool für das Omnibus-Adressbuch, ein Verzeichnis deutscher und österreichischer Busunternehmer.

Unter ihrer Leitung ging es vor allem mit der 1994 gegründeten Fachzeitschrift ?busplaner? stetig bergauf. Auch die bis heute beliebten Nachschlagewerke ?Bustouren? und ?Gruppenhandbuch? als Ratgeber und Planungshilfen für Veranstalter von Bus- und Gruppenreisen, gehen auf den Ideenreichtum und die Schaffenskraft von Karin Huss zurück. Weil sich die Umsetzung von Veränderungen der Arbeitsprozesse in der Wirtschaft schwierig gestaltete, hob die Verlegerin 1990 die Fachzeitschrift ?MOTIVATION? für Führungskräfte aus der Taufe und bewies damit ein feines Gespür für richtige Entscheidungen im richtigen Moment.

Über ein Jahrzehnt hatte Karin Huss die Leitung für dieses innovative Wirtschaftsmagazin inne und interviewte nahezu jeden der Rang und Namen in der Wirtschaft hatte. Bis zum Jahr 2013 war sie zudem Geschäftsführerin der EUROEXPO Messe- und Kongress- GmbH, welche die weltweit größte Intralogistikmesse LOGIMAT veranstaltet.

Bis heute ist ihr Rat bei allen Mitarbeitern der HUSS Unternehmensgruppe beliebt und gefragt. Ihr mitfühlendes und doch stets pragmatisches Denken hat schon viele Probleme beseitigt und Lösungen aufgezeigt. Auch das große soziale Engagement von Karin Huss, zum Beispiel als Patin für kenianische Kinder oder für die Sozialstiftung ?Lichtblick Hasenbergl? in München sowie viele Spendenaktionen für bedürftige und sozial schwache Menschen, zeichnen die menschliche Seite der Jubilarin aus.

Wir wünschen Karin Huss, dass die zweifache Mutter und vierfache Großmutter bei guter Gesundheit bleibt. Zudem wünschen wir ihr, dass sie Kraft, Muße und Zeit für die schönen Dinge des Lebens findet und gemeinsam mit ihrem Mann den verdienten ?Unruhestand? genießen kann.

Der HUSS-VERLAG ist ein moderner B2B-Verlag, der mit Fachzeitschriften und periodisch erscheinenden Sonderpublikationen die Fach- und Führungskräfte der Wirtschaftszweige Logistik und Automotive sowie der Branchen Touristik, Transport, Aftersales und Personenbeförderung mit Produkten, Praxis- und Hintergrundwissen versorgt. Auch die Webpräsenzen der Fachmagazine haben sich zu gesuchten Informationsportalen entwickelt. Im HUSS-VERLAG erscheinen aktuell die Fachzeitschriften LOGISTIK HEUTE, LOGISTRA, taxi heute, busplaner, VISION mobility, Unterwegs, PROFI Werkstatt und die Zeitung Transport samt Sonderveröffentlichungen und digitale Medien. Der HUSS-Verlag verleiht Preise, wie BEST OF mobility, BESTER AUTOHOF, den Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit, den Internationalen busplaner Nachhaltigkeitspreis, Taxi des Jahres, die BESTE PROFI Werkstatt-Marke, die BESTE LOGISTIK MARKE, LOGISTRA best practice und den Supply Chain Management Award. Geschäftsführer des HUSS-VERLAGS sind Christoph Huss und Rainer Langhammer. Der HUSS-VERLAG ist Teil der HUSS-Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Berlin.