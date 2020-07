Happy Pet Club als große Informationsquelle für Haustierbesitzer

Das Haustierportal Happy Pet Club bietet eine neue Möglichkeit für Haustierbesitzer. Ob es um die Gesundheit des Haustieres, das Training, die richtige Haltung oder einfach nur um Informationen geht, im Happy Pet Club können Sie sich in Magazinartikeln informieren oder sich mir anderen Haustierbesitzern jederzeit austauschen. Im Happy Pet Club Ratgeber finden sie unter verschiedenen Kategorien (Allgemein, Hunde, Katzen, Kleintiere, Vogel-Fisch-Reptil) alle Möglichkeiten Tipps und Informationen über Ihr Haustier zu erhalten. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen der Städteguide einen Einblick in eine Vielzahl von Angeboten für Ihr Haustier.

Beispielsweise liefert Ihnen der Städteguide Informationen zu den nageliegenden Tierärzten, Hundeschulen, sogar Hundefriseure und -hotels. Dies macht es den Haustierhaltern einfacher, da zum Beispiel die Unterbringung Ihres Vierbeiners oft ein großes Problem bei der Urlaubsplanung ist.

Das Branchenbuch

Als Ergänzung zum Städteguide bietet Happy Pet Club ein weiteres sehr hilfreiches Werkzeug an, das Branchenbuch. Im Branchenbuch finden die Mitglieder verschiedene Dienstleister und Angebote rund um Ihren Liebling. Ob Tierärzte, Tiernotdienste oder einfache Hilfsangebote, das Branchenbuch liefert alle Informationen die man sich als Haustierbesitzer nur wünschen kann.

Innerhalb des Branchenbuchs gibt es eine Vielzahl von Kategorien mit unterschiedlichen Dienstleistungen, die die Haustierbesitzer anklicken können. Nach Eingabe des Wohnorts erhalten die Mitglieder die für Ihre Suche besten Angebote und können diese vergleichen. Doch das Branchenbuch ist nicht nur für die Tierbesitzer eine exzellente Gelegenheit. Es liefert ebenso den Dienstleistern die Möglichkeit Ihre Leistungen auf einem Portal darzustellen und optimal zu vermarkten.

Das Branchenbuch liefert den Haustierbesitzern also eine optimale Übersicht, um für das Wohl Ihres Tieres zu sorgen und erspart Ihnen zusätzlich eine Menge Recherche-Arbeit, sodass dafür gesorgt ist, dass sowohl der Besitzer als auch das Tier optimal versorgt sind.

Haustiere nehmen in unserer Gesellschaft einen immer größeren Platz ein. 94% der Hundebesitzer geben an, dass sie nach der Anschaffung Ihres Haustieres deutlich glücklicher sind und sich weniger einsam fühlen. Sie werden als vollwertiges Familienmitglied gesehen und führen in vielen Fällen auch zu neuen sozialen Kontakten.

Der Happy Pet Club hat es sich zur Aufgabe gemacht den Haustierbesitzern das Leben zu erleichtern und Ihrem Tier die bestmögliche Versorgung zu garantieren.

Die Happy-Pet-Club GmbH & Co. KG betreibt das Haustierportal Happy-Pet-Club. Es unterstützt Haustierbesitzer im deutschsprachigen Raum mit einem Online-Netzwerk, Magazin, Dienstleisterverzeichnis, Städteguide, Branchenbuch und den Kleinanzeigen. Weitere Services für Haustiere und Haustierbesitzer sind bereits geplant. Alle Services sind für die Haustierbesitzer kostenlos. Eine Zusammenarbeit mit wichtigen Tierschutzorganisationen und örtlichen Tierheimen ist geplant.