HARVEY? über den Dächern von Paris

Auf der Dachterrasse der Galeries Lafayette in Paris hat im September 2020 die Moma Group mit Küchenchef Julien Sebbag das neue Restaurant Tortuga eröffnet. Das Restaurant besticht nicht nur durch die hochwertigen regionalen Wildfischgerichte. Julien Sebbag verbindet ein einzigartiges Geschmackserlebnis auch mit einer besonderen Atmosphäre im Restaurant über den Dächern von Paris.

Praktisch unsichtbar und perfekt in das anspruchsvolle Dekor integriert, wurde ein maßgeschneidertes Soundsystem entwickelt, bei dem HARVEY? die Audiosignale steuert. Die besonderen Anforderungen, die die Beschallung im Tortuga mit sich bringt, wurden in Zusammenarbeit mit den beiden französischen Firmen 3dB SARL und Vismes sound architecture umgesetzt. Die Akustik des Raumes wurde dabei so abgestimmt, dass das originelle und gemütliche Ambiente dieses Ortes noch verstärkt wird, indem nur Erstreflexionen anstelle von Nachhall verwendet werden. Auf der Audioseite garantiert der Audioprozessor HARVEY Pro der Berliner DSP-Spezialisten die Einhaltung der Vorschriften zur Beschallung öffentlicher Plätze und sorgt auch bei Rockmusik für eine zuverlässige Begrenzung der Schallpegel in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Auflagen. Dadurch wird sichergestellt, dass die gelegentliche Party-Atmosphäre nicht die umliegende Nachbarschaft von Hotels und Büros stört.

Vor der Fertigstellung des Entwurfs dieses neuen Pariser Restaurants wurden in Zusammenarbeit mit dem Architekten Franklin Azzi eingehende akustische Untersuchungen durchgeführt, erklärt Antoine Hurtado, Vertriebspartner der DSPECIALISTS in Frankreich und Leiter des für die Akustik des Restaurants zuständigen Planungsbüros: “Wir schlugen den Entwurf einer halbreflektierenden Decke nach Maß vor, um einen Raum mit störendem Nachhall zu vermeiden, der oft das Ergebnis der Verwendung von Materialien wie Beton, Glas oder Metall ist.” Eden de Vismes hat sich auf High-End-Hi-Fi-Lösungen spezialisiert, die sich in ihre Umgebung einfügen, und betont die Originalität dieser eher ungewöhnlichen Anforderung: “Im Fall von Tortuga musste der Architekt ein besonderes Soundsystem in ein äußerst spezielles Projekt integrieren: Alle Wände waren voll verglast, so dass keine traditionellen Lautsprecher integriert werden konnten. Darüber hinaus wollte der Architekt seine Kassettendecke vollkommen unverändert belassen. Also mussten wir ein Set von acht maßgefertigten Lautsprechern mit integrierten Subwoofern schaffen, mit einer Besonderheit der Größe: die Abstrahlung wird auf eine Fläche von 120cm x 9cm reduziert, ebenso der Zugang für die Wartung der Lautsprecher!?

Auch im Freien ist eine Beschallungsanlage vorhanden, bei der kleine Line-Array-Lautsprecher zusammen mit zwei wasserdichten 15-Zoll-Subwoofern unter den Bodenbrettern installiert sind. Damit auf dem Dachgarten bei Bedarf und unter Einhaltung der Vorschriften eine festliche Atmosphäre geschaffen werden kann, sorgt HARVEY? von DSPECIALISTS dafür, dass die Signalpegel im Rahmen der geltenden Gesetzgebung bleiben.

Eden de Vismes fasst seine ersten Erfahrungen zusammen: “Bei diesem Projekt entdeckten wir die Vorzüge der HARVEY?-Plattform von DSPECIALISTS, die hier für die normgerechte Kontrolle der Lautstärkebegrenzung eingesetzt wird. HARVEY? gewährleistet eine klare und effiziente tägliche Verwaltung der Bandbegrenzung.” Antoine Hurtado, der für die Schallschutzmessungen verantwortlich ist und besonders auf die Einhaltung von Umweltstandards achtet, erklärt die Wahl der von DSPECIALISTS entwickelten Plattform: “Es ist unerlässlich, mit europäischen Herstellern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung der Vorschriften und Normen zu verfolgen und einzuhalten. HARVEY? bietet eine hochwertige Verarbeitung der Tonsignale, eine große Auswahl an Filtern und einen einfachen Netzwerkzugang über das ?Bonjour?-Protokoll. Die Multibandverarbeitung ist besonders effizient, und die messtechnische Präzision ist gegeben. All dies ermöglicht zuverlässige Messungen, und alle Prozesse werden mit einer besonders niedrigen Latenzzeit (<1ms) gewährleistet.? Über 3dB 3dB wurde von Romain François und Antoine Hurtado gegründet und ist ein Akustikbüro, das sich darauf spezialisiert hat, die Auswirkung von elektronischer Beschallung in öffentlichen Räumen zu untersuchen und Beratung zum Management von Lärmbelastungen zu leisten. 3dB entwickelt innovative Lösungen in den Bereichen der Audiomessung und Überwachung und trägt zur Verbesserung von elektronischen Beschallungssystemen bei (Weitere Informationen auf http://www.3db.fr). Seit Januar 2020 ist 3dB Vertriebspartner der DSPECIALISTS GmbH und vertreibt HARVEY? exklusiv in Frankreich. Über Vismes Vismes architecture sonore wurde 2009 in Paris von Laure Kanparian, Marketingberaterin, und Eden de Vismes, Forschungsingenieur, spezialisiert auf fortschrittliche Elektronik und Hi-Fi-Enthusiast, gegründet. Leitmotiv Ihrer Arbeit ist es, Hi-Fi-Lösungen auf höchstem Niveau zu entwickeln und dabei gleichzeitig auch der Ästhetik des Einbauortes gerecht zu werden. Aus dem Markt der gehobenen Privatkunden kommend, entwickelte Vismes ab 2014 sein Hotelgeschäft und vervollständigte sein Angebot mit Bluetooth-Zimmerverwaltungssystemen. Zu seinen Referenzen gehören das Hotel de Paris in Monaco, Cheval Blanc Saint-Tropez und Paris oder das neue Hotel Bulgari in Paris. Über Tortuga Das Tortuga befindet sich auf der Dachterrasse der Galeries Lafayette Paris Haussmann und ist ein Restaurant, das in Zusammenarbeit mit der Moma Group und dem Küchenchef Julien Sebbag (Chez Oim, Créature, Je Cuisine chez Toi). Tortuga achtet darauf, dass auf der Speisekarte nur Wildfisch aus dem lokalen Fischfang steht, wobei die Jahreszeiten berücksichtigt werden. Die Dekoration stammt von dem Architekten Franklin Azzi, und die Wandteppiche, die die Wände schmücken, wurden von Pierre Marie geschaffen. Die DSPECIALISTS Digitale Audio- und Messsysteme GmbH wurde 2003 mit Firmensitz in Berlin gegründet. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Produkten zur digitalen Audiosignalverarbeitung und Messtechnik spezialisiert. Neben zahlreichen kundenspezifischen Projekten entwickelt und vertreibt DSPECIALISTS die Produktfamilie HARVEY?, eine flexible Audio- und Mediensteuerungsmatrix, die in verschiedenen Varianten erhältlich ist.