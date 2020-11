HARVEY? integriert in das moderne buddhistische Konzept des Altars von Zhousan

Im neuen hochmodernen buddhistischem Zentrum im Guanyin-Dharma-Reich, im landschaftlich reizvollen Baishan-Gebiet von Zhujiajian, in der Stadt Zhoushan wurde ein “spirituelles Wahrzeichen” als Heimat für alle Gläubigen von Guanyin nach einem buddhistischen Konzept geschaffen.

Der Architekturstil integriert die Charakteristika traditioneller chinesischer Pavillons und moderner Hochhaustechnologie sowie zeitgenössische buddhistische Kunst. Ganz den Trend des zeitgenössischen Buddhismus anführend bietet das Zentrum Raum für groß angelegte religiöse Aktivitäten, Gruppenseminare, hochkarätige Konferenzen, Themenausstellungen und Festivalaufführungen. Es integriert Religion, Kunst, Studium, Sightseeing und Propaganda und ist zu einem architektonischen und kulturellen Wahrzeichen in der Quan Yin Dharma-Welt geworden.

Die Anlage, in der keine Fotos gemacht werden dürfen, erstreckt sich über 9 Stockwerke. In 8 Stockwerken wurde jeweils ein eigener HARVEY installiert, der die Audiosignale in seinem Stockwerk aufbereitet und verteilt.

Neben der hohen Qualität des Produktes HARVEY (Made in Germany) war für den Kunden ein wichtiges Merkmal die Einfachheit in der Programmierung. Insbesondere die komfortable Protokollumsetzung von HARVEY über das Protokoll H-Text an die Steuer-Software des chinesischen Endkunden wurde bei der Installation der Anlage sehr geschätzt. Mit dem HARVEY-Protokollblöcken lassen sich per Copy/Paste beliebige Kommandosequenzen aus Drittgeräten kopieren und im HARVEY einfügen, was eine beidseitige, reibungslose Kommunikation erlaubt.

Ein weiteres Highlight war aus Kundensicht die hohe Anzahl von Steuerschnittstellen, die pro Gerät bedient werden können.

