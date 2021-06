Haus mieten – Darauf sollte man achten

Der Traum vom eigenen Haus ist ungebrochen, erklärt Irena Markovic. Was in den Städten oftmals schon wegen der steigenden Grundstückspreise oder Immobilienpreise und wegen des eingeschränkten Platzangebotes problematisch ist, ist in ländlichen oder stadtnahen Regionen noch möglich. Dabei unterschätzen aber viele Leute den Zeitfaktor und die Kosten, die zusätzlich zum Erwerb des Grundstückes oder der Immobilie hinzukommen. Aber ein eigenes Haus ist auch als Mietimmobilie möglich. Die wichtigsten Fragen rund um das Thema Haus mieten beantwortet uns freundlicherweise die Immobilienmaklerin Irena Markovic von Lifestyle Properties (https://lifestyle-properties.at/) Wien:

Was sind die Vorteile beim Mieten eines Hauses?

Worauf sollte beim Mieten eines Hauses geachtet werden?

Welche Rechte haben Mieter?

Welche Pflichten hat ein Mieter?

WAS SIND DIE VORTEILE BEIM MIETEN EINES HAUSES?

Der größte Vorteil beim Mieten eines Hauses ist, so Irena Markovic, dass kein Kredit aufgenommen werden muss. Damit entfällt die langjährige Verpflichtung mit einer Bank und das Abbezahlen des Kredites. Im Schnitt zahlen die meisten Leute 20 Jahre einen Immobilienkredit ab, führt Markovic weiter aus. Zu der allgemeinen Kreditsumme kommen noch die Zinsen. Beim Mieten einer Immobilie entstehen weder die Kosten für einen Kredit noch irgendwelche Zinsen. Gleichzeitig können berufliche Veränderungen schneller umgesetzt werden, da keine dauerhafte Verpflichtung oder Bindung zum Wohneigentum besteht.

WORAUF BEIM MIETEN EINES HAUSES ACHTEN?

Ehe ein Haus bezogen werden kann, erklärt Irena Markovic, gilt es zunächst, eine passende Immobilie zu finden. Damit im Nachhinein keine bösen Überraschungen entstehen, sollten einige Dinge berücksichtigt werden.

Das Haus sollte mehrmals besichtigt werden, am besten zu unterschiedlichen Tageszeiten. So kann unter anderem eine Lärmbelästigung durch den Pendlerverkehr oder durch Nachbarn erkannt werden.

Bei der Besichtigung sollte ein Sachverständiger oder Gutachter dabei sein, der auf mögliche Mängel hinweist.

Nicht nur die Lage ist entscheidend, auch die Infrastruktur sollte berücksichtigt werden.

Die Wahl sollte sich nicht auf eine Immobilie beschränken. Für einen guten Vergleich empfiehlt es sich immer noch andere Häuser zu besichtigen.

Erscheint ein Mietpreis für eine Immobilie für eine Region äußerst günstig, so sollte genauer nachgefragt werden, was der Grund dafür ist.

WELCHE RECHTE HABEN MIETER?

Wurde eine passende Immobilie gefunden und ist der Umzug vollzogen, ist es auch interessant, über die Rechte als Mieter Bescheid zu wissen, erläutert Irena Markovic weiter. Zu den Rechten eines Mieters gehören:

Kommt es zu einer Verschlechterung der Wohnqualität, zum Beispiel durch einen Heizungsausfall oder durch defekte Wasserleitungen, so haben Mieter das Recht, die monatliche Mietzahlung zu reduzieren.

Als Mieter darf der Mietvertrag zum Haus immer gekündigt werden, auch ohne Angabe von Gründen.

Der Mieter muss mindestens einen Reserveschlüssel erhalten.

Die Vereinbarungen des Mietvertrages sind einzuhalten. Dazu gehören beispielsweise Hinweise, dass die Böden eines Hauses vor Einzug erneuert werden.

WELCHE PFLICHTEN HAT EIN MIETER?

Aber als Mieter sind auch einige Pflichten zu befolgen, erläutert Irena Markovic. So ist der Mieter für die Instandhaltung und Wartung der zur Verfügung gestellten Heizanlage der Immobilie zuständig. Auch müssen Renovierungsarbeiten und Erneuerungen an der Immobilie ohne Einschränkungen zugestimmt werden. Da es sich bei der Immobilie um ein Mietobjekt handelt, dürfen keine baulichen Veränderungen daran vorgenommen werden. Auch muss der Mieter dem Vermieter jederzeit bei triftigen Gründen einen Zutritt in die Wohnräume gewähren. Doch trotz dieser minimalen Einschränkungen überwiegt der Nutzen eines gemieteten Hauses vor einem Neubau, erklärt Irena Markovic von Lifestyle Properties (https://lifestyle-properties.at/) abschließend.