Havn Life Sciences stellt psychedelische Wirkstoffe für klinische Studien mit Fokus auf Kriegsveteranen und PTBS zur Verfügung



Havn Life wird gemeinsam mit den Organisatoren des Heroic Hearts Project an zukünftigen klinischen Studien zu den Auswirkungen von gering dosierten psychoaktiven Wirkstoffen bei Kriegsveteranen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) arbeiten.

8. Dezember 2020, Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erschließung des menschlichen Potenzials durch evidenzbasierte Forschung und die Entwicklung standardisierter psychoaktiver Wirkstoffe aus Pflanzen und Pilzen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass mit der internationalen Kriegsveteranenorganisation Heroic Hearts Project (Heroic Hearts) eine Absichtserklärung (Memorandum of Agreement/MOA) unterzeichnet wurde.

Heroic Hearts ist eine in den Vereinigten Staaten gegründete und registrierte gemeinnützige 501(c)(3)-Organisation (Anm.: gemäß Artikel 501(c)(3) des US-Gesetzes von der Einkommensteuer befreit). Diese Organisation bemüht sich darum, psychisch traumatisierten Kriegsveteranen eine psychedelikagestützte Therapie mit Ayahuasca, Psilocybin oder Ketamin zu ermöglichen. Heroic Hearts unterstützt diese Kriegsveteranen während des gesamten Prozesses auch mit professioneller Beratung. Diese Kriegsveteranen haben üblicherweise bereits alle vom Department of Veteran Affairs angebotenen, verfügbaren Ressourcen in Anspruch genommen und damit kaum Erfolge erzielt. Es stehen ihnen somit nur mehr wenige Optionen offen. Heroic Hearts hat derzeit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, in Kanada und im Vereinigtes Königreich.

Diese Kooperation zwischen Havn Life und Heroic Hearts bietet die Möglichkeit, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden dieser Kriegsveteranen entscheidend zu verbessern, so Susan Chapelle, die bei Havn Life als EVP of Research and Development verantwortlich zeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Havn Life seine Produkte und Wirkstoffe für die zukünftigen klinischen Studien von Heroic Hearts zur Verfügung stellen. In diesen Studien sollen die Auswirkungen von gering dosierten psychoaktiven Wirkstoffen bei Kriegsveteranen, die an einem seelischen Trauma bzw. einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden, untersucht werden. Diese fortschrittlichen Forschungsaktivitäten werden zur Entwicklung von klinischen Studienformulierungen beitragen, mit denen die Genesung von Personen mit PTBS oder anderen traumatischen Störungen begünstigt werden soll. Wir freuen uns schon sehr auf die enge Zusammenarbeit mit den Kriegsveteranen und auch allen anderen Personen mit militärischem Hintergrund.

Daneben arbeitet Heroic Hearts über genehmigte Forschungsstudien mit der University of Georgia und der University of Colorado Boulder auch an der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Evidenz zu psychedelischen Wirkstoffen. Wir sind begeistert, mit einer wissenschaftlich orientierten Firma wie Havn zusammenzuarbeiten und damit unsere Möglichkeiten der Hilfestellung für bedürftige kanadische Kriegsveteranen zu erweitern. Als einzige Interessensvertretung von Kriegsveteranen in aller Welt, die sich für psychedelikagestützte Therapien einsetzt, baut Heroic Hearts auf starke Beziehungen zu verantwortungsbewussten Partnern um sicherzustellen, dass die Kriegsveteranen genau jene effiziente Versorgung erhalten, die sie verdienen, erklärt Jesse Gould, Gründer von Heroic Hearts Project.

Wir schaffen die Voraussetzungen, um uns als treibende Kraft in der Standardisierung der Versorgungskette für Psychedelika und der Entwicklung von geistigem Eigentum zu positionieren. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zu den nach wie vor spärlichen Forschungsarbeiten zu PTBS, zur Optimierung der menschlichen Leistungsfähigkeit und zu den zukunftsweisenden Paradigmen der psychischen Gesundheit, fügt Chapelle hinzu.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2018, die sich mit der Genesung, der Rehabilitation und der Wiedereingliederung von verletzten Wehrdienstmitgliedern und Kriegsveteranen auseinandersetzt, sprechen zwei Drittel der kanadischen Militaristen mit PTBS nicht optimal auf die besten, derzeit verfügbaren evidenzbasierten Therapien an. Darüber hinaus ist das Suizidrisiko bei den Veteranen der kanadischen Streitkräfte (CAF) höher als in der allgemeinen kanadischen Bevölkerung, so eine Studie mit dem Titel Life After Service, die 2016 veröffentlicht wurde.

Unmittelbar nach Ausstellung einer Händlerlizenz wird Havn Life im Rahmen der Vereinbarung seine Produkte für die zukünftigen Studien in den Vereinigten Staaten und Kanada bereitstellen. Die Wissenschaftler von Havn Life werden die aktuellen Studien von Heroic Heart unterstützend begleiten und bei der Entwicklung von Forschungsprotokollen behilflich sein. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird auch der Einsatz von psychischen Gesundheits- und Pharmakologiemanagement-Plattformen für die Sammlung von Basisdaten und Nutzungsdaten von Kriegsveteranen geprüft.

Havn Life stellt außerdem finanzielle Mittel für die Gründung einer Heroic Hearts-Geschäftsstelle in Kanada bereit, um die Hilfestellung für kanadische Kriegsveteranen weiter auszubauen.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen psychischen Behandlungsmethoden zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook,Twitter und Instagram.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687 7130

Medienkontakt: brittany@exvera.com 778 238 6096

Zukunftsgerichtete Informationen:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!