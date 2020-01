Hays HR-Report 2020 / Unternehmen bei lebenslangem Lernen noch nicht auf der Höhe der Zeit (FOTO)

Die immer kürzer werdenden Halbwertszeiten von Wissen zeigenWirkung: Lebenslanges Lernen hat in Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert,wie der neue HR-Report 2020 darlegt.

Der Median für dieses Thema liegt bei 77 Punkten (Skala von 1 bis 100). Die

Bereitschaft der Mitarbeiter, lebenslang zu lernen, fällt jedoch ungleich

geringer aus. Hier liegt der Median nur bei 59 Punkten.

Für den diesjährigen HR-Report haben Hays und das Institut für Beschäftigung und

Employability (IBE) insgesamt 997 Führungskräfte und Mitarbeiter aus Unternehmen

befragt.

Die Ergebnisse zeigen Widersprüche auf: So liegt die primäre Verantwortung für

lebenslanges Lernen laut den Befragten zwar direkt bei den Mitarbeitern (61 %)

und nur jeder Fünfte sieht sie bei den Führungskräften. Doch über die

finanziellen Mittel für Lernen entscheiden die Geschäftsführung (35 %) oder der

Vorgesetzte (25 %).

Nur in 14 Prozent der befragten Unternehmen verfügen die Mitarbeiter über ein

eigenes Lernbudget. Auch bei der Frage, was Lernzeit bedeutet, zeichnen die

empirischen Daten ein diffuses Bild.

In etwas mehr als einem Drittel der teilnehmenden Unternehmen gibt es dazu gar

keine Vorgaben. Ein weiteres Drittel definiert Lernzeit ausschließlich über die

Teilnahme an Seminaren. Wie Unternehmen Lernzeit festlegen, variiert ebenfalls:

Jeweils ein Viertel meint, das würde direkt mit den Führungskräften vereinbart

bzw. jeder Mitarbeiter erhalte ein bestimmtes Zeitbudget für Lernen. In diesem

Punkt unterscheiden sich die Wahrnehmungen der Geschäftsleitung und der

Mitarbeiter signifikant.

Heute findet Lernen mehrheitlich off the job über den Besuch von Seminaren oder

Tagungen statt (53 %). Online-Lernen nutzen derzeit 35 Prozent der Befragten,

während neue Lernformate wie Gamification, Virtual und Blended Learning von

nicht einmal zehn Prozent der Unternehmen eingesetzt werden. Zukünftig wird

Lernen deutlich digitaler: Webinare (42 %) und Lernvideos (36 %) lösen die

Präsenzseminare (29 %) zunehmend ab.

“Der Umgang vieler Unternehmen mit lebenslangem Lernen bewegt sich noch nicht

auf der Höhe unserer Zeit. Wenn Teams immer agiler und autonomer handeln, sollte

dies auch für das Lernen gelten. Hier ist daher mehr Freiraum für die

Mitarbeiter und weniger Bürokratie angesagt”, bilanziert Prof. Dr. Jutta Rump,

Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability (IBE).

“Lebenslanges Lernen gelingt nur, wenn alle Beteiligten – HR, Mitarbeiter und

Führungskräfte – an einem Strang ziehen. Dazu müssen die unterschiedlichen

Interessen verhandelt und daraus ein Lernkonzept für das gesamte Unternehmen

entwickelt werden, das auch gelebt wird”, kommentiert Klaus Breitschopf,

Vorstandsvorsitzender der Hays AG, die Ergebnisse des HR-Reports.

Der jährlich erscheinende HR-Report analysiert die zentralen HR-Fragestellungen,

die Organisationen beschäftigen. Er basiert auf einer Online-Befragung, an der

für den diesjährigen Report 997 Mitarbeiter aus Organisationen im

deutschsprachigen Raum teilnahmen. Befragt wurden Geschäftsführer (19 %),

HR-Führungskräfte (16 %), Fachbereichsleiter (42 %) sowie Mitarbeiter ohne

Personalverantwortung (24 %).

Das diesjährige Schwerpunktthema lautet lebenslanges Lernen:

hays.de/lebenslanges-lernen (https://www.hays.de/lebenslanges-lernen)

Über Hays

Hays plc ist ein weltweit führender Personaldienstleister für die Rekrutierung

von hoch qualifizierten Spezialisten. Hays ist im privaten wie im öffentlichen

Sektor tätig und vermittelt Spezialisten für Festanstellungen, Projektarbeit und

in Arbeitnehmerüberlassung. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 11.500

Mitarbeiter in 33 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2018/2019 Erlöse in Höhe

von 6,86 Mrd. Euro. In Deutschland vermittelt Hays Spezialisten aus den

Bereichen IT, Engineering, Construction & Property, Life Sciences, Finance,

Sales & Marketing, Legal, Retail sowie Healthcare.

Pressekontakt:

Maria Holschuh

PR / Content

Telefon: +49(0)621 1788 1104

E-Mail: maria.holschuh@hays.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63173/4491163

OTS: Hays AG

Original-Content von: Hays AG, übermittelt durch news aktuell