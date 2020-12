headnotice – Hilfe zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten

Dieses Arbeitsheft für Kinder ab der 4. Klasse ist anders. Es unterliegt der Erinnerung, und anders als in ähnlichen Werken ist hier Merkfähigkeit die Kompetenz, die herausgefordert wird. Es geht darum, wie das Gehirn arbeitet und nicht darum, was es schon weiß und noch wissen soll. Eine hohe Merkfähigkeit ermöglicht es Kindern, beim Lernen und im Alltag mehrere Informationen kurzfristig zu speichern, um diese gedanklich zu be- und verarbeiten. Neue Informationen können mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft und für ein späteres Erinnern gespeichert werden. Und dies unabhängig davon, ob die Informationen visuell oder auditiv aufgenommen werden. Eine hohe Merkfähigkeit ist eine der Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen.

Durch die individuelle Gestaltung des Arbeitsheftes „headnotice“ von Ina Johannes werden auch jüngere Kinder und Erwachsene angesprochen, ihre Merkfähigkeit zu trainieren. Darüber hinaus bietet das Arbeitsheft auch innerhalb von Familien altersübergreifend individuelle Möglichkeiten. Sich Informationen über bildliche Vorstellungen zu merken, ist eine sehr gute Lernstrategie. Die Merkspanne ist das Stichwort für dieses Heft und zeigt den Lesern einen neuen – und vielleicht besseren – Weg, um das Lernen und das Konzentrieren anzugreifen.

„headnotice" von Ina Johannes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13516-1 zu bestellen.

